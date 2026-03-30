Hallbergmoos II siegt im Gipfeltreffen und jagt Spitzenreiter Massenhausen A-Klasse 5 von Franziska Kugler · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Noah Tiefenbacher vom VfB Hallbergmoos II – Foto: Lehmann

Die Reserve des VfB Hallbergmoos schlägt Pulling mit 2:1. Der SC Massenhausen führt die A-Klasse 5 nach dem Sieg in Eching wieder an.

Durch einen 2:1-Erfolg im direkten Duell schob sich die Reserve des VfB Hallbergmoos in der Tabelle vor den bis dahin punktgleichen Konkurrenten aus Pulling und unterstrich damit die eigenen Aufstiegsambitionen. Leichte Vorteile im Kampf um die Meisterschaft in der A-Klasse 5 genießt vorerst allerdings der SC Massenhausen: Nach dem 3:1-Sieg beim TSV Eching II führt die SCM-Truppe, die aktuell eine Partie weniger als die Hallbergmooser Zweite absolviert hat, wieder die Liga an. TSV Eching II – SC Massenhausen 1:3 (0:2). Der Meisterschaftsaspirant aus Massenhausen lässt in der Rückrunde weiterhin keine Punkte liegen und hält mit der Zebras-Reserve den nächsten Verfolger klar auf Abstand. Dabei präsentierte sich die Mannschaft von SCM-Trainer Andreas Langer insgesamt spielerisch überlegen. Letztlich konnte der TSV deshalb erst nach der Roten Karte für Gäste-Kicker Labro Grohmann infolge eines Gerangels (60.) den Druck erhöhen. „Am Ende haben wir in Unterzahl den Sieg über die Zeit gebracht, und daher bin ich stolz“, sagte Langer. Tore: 0:1/0:2/1:3 Philipp Schöps (8./39./65.), 1:2 Benedikt Malenke (55.).

TSV Allershausen II – SV Hohenkammer 0:2 (0:2). „Die erste Halbzeit war die beste, die wir in der ganzen Saison gespielt haben“, freute sich SVH-Trainer Tobias Stöger. Denn dadurch konnte sich seine Elf nach dem Wiederanpfiff vor allem auf die eigene Defensive konzentrieren. Schlussendlich sei der Derbysieg, so der 34-Jährige, daher schon „ziemlich verdient“ gewesen – auch, wenn die Hausherren zumindest bis zur Mittellinie mit schönem Kombinationsfußball zu überzeugen wussten. „Nur dann ist ihnen nicht mehr viel eingefallen“, berichtete Stöger. Tore: 0:1 David Hoffmann (21.), 0:2 Lukas Mayer (42.). FC Neufahrn II – SpVgg Steinkirchen 0:0. In einem „müden Sonntagskick“ verpasste das Team von FCN-Chefcoach Thomas Joba den ersten Dreier in der Rückrunde. Aufgrund der spielerischen Überlegenheit hätte die Heimelf gegen die tief stehende SpVgg jedoch eindeutig mehr mitnehmen müssen. „Aber wenn wir uns Chancen herausgearbeitet haben, haben wir es nicht geschafft, den Ball ins Tor zu befördern“, erklärte der Teamchef.