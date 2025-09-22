Hallbergmoos II schenkt achtmal ein – Massenhausen bleibt unbesiegbar

SC Massenhausen – FC Neufahrn II 4:0 (1:0). Von gleich zwölf Hochkarätern – darunter ein verschossener Handelfmeter und drei Aluminiumtreffer – berichtete Massenhausens Teamchef Andreas Langer in Bezug auf die erste Halbzeit. „Wir müssen uns also an die eigene Nase fassen, weil wir uns nicht früher selbst belohnt haben.“ Unabhängig davon sei es aber „ein Spiel auf ein Tor“ gewesen, in dem die kampfstarken Gäste fast ausschließlich in ihrer Hälfte zu finden waren. Somit konnte sich die SCM-Auswahl im Kopf bereits auf das Topspiel gegen Hallbergmoos II am kommenden Spieltag vorbereiten. „Ich hoffe, dass wir unsere Chancen dann besser nutzen“, erklärt Langer. Tore: 1:0/3:0 Philipp Schöps (20., 50.), 2:0 Tobias Mock (46.), 4:0 Luca Schlüter (85.).

SV Pulling – TSV Allershausen II 0:2 (0:2). Dank der eigenen stabilen Defensive und einer treffsicheren Offensive beendete die Reserve aus Allershausen die Erfolgsserie des SVP. Dementsprechend war TSV-Coach Phongphat Khlong㈠khlaew „super stolz“ auf seine Mannschaft, die über 90 Minuten hinweg eine starke Leistung gezeigt habe. Tore: 0:1 Sebastian Zintel (11.), 0:2 Kevin Ladwig (39.).

SpVgg Steinkirchen – SV Hohenkammer 3:1 (1:0). Die Enttäuschung war groß: Trotz des deutlichen Chancenübergewichts und der spielerischen Überlegenheit gingen die Kicker aus Hohenkammer im Kellerduell zum wiederholten Male leer aus. Für SVH-Trainer Tobias Stöger ist allerdings klar: „Du darfst dieses Spiel nicht verlieren.“ Immerhin ließ seine Truppe vor der Pause gleich drei hundertprozentige Möglichkeiten liegen und kassierte am Ende unglücklich zwei Standard- sowie ein Kontertor. Tore: 1:0/2:1 David Elisei (14.,80.), 1:1 Tobias Stöger (48.), 3:1 Tobias Langenegger (90+3.).

FC Mintraching – VfB Hallbergmoos II 1:8 (0:4). „Das war die bisher stärkste Mannschaft gegen die wir gespielt haben“, muss FCM-Trainer Mehmet Kilic neidlos anerkennen. Dabei hätten die spielerisch, technisch sowie läuferisch überlegenen Gäste sogar noch deutlicher gewinnen können. Alles in allem gehe die Niederlage aus Sicht des Übungsleiters deshalb auch in der Höhe absolut in Ordnung, zumal er erneut mit personellen Problemen zu kämpfen hatte. Tore: 0:1/0:5/0:6 Leon Würzinger (3.,FE/49./55.,HE), 0:2/0:4 Noah Tiefenbacher (23./42.), 0:3 Janis Hacker (41.), 0:7 Buudnoma Nebie (57.), 1:7 Kadir-Can Badoglu (73.), 1:8 Ben Stiller (87.).