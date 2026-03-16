Hallbergmoos II baut Vorsprung aus – Pulling siegt trotz Personalnot A-Klasse 5 startet von Franziska Kugler · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Am heutigen Spieltag zwar nicht gegeneinander, aber trotzdem im Einsatz: Die Kranzberger-Reserve (l.) und die Reserve des VfB Hallbergmoos-Goldach – Foto: Stephan Schikowski

Der VfB Hallbergmoos II gewinnt in Allershausen mit 4:0. Pulling trotzt dem Kaderengpass und siegt 3:0 gegen Kranzberg II.

Der Vorsprung wächst weiter an: Mit dem Dreier im direkten Duell vergrößert der VfB Hallbergmoos II den Abstand auf die aktuell viertplatzierte Allershausener Reserve auf ganze fünf Zähler. Doch auch Aufstiegsaspirant Pulling ließ beim Start in die Rückserie der A-Klasse 5 nichts anbrennen und bezwang den gastgebenden SV Kranzberg II mit 3:0. TSV Eching II – SpVgg Steinkirchen 3:2 (2:0). „Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft“, stellte TSV-Trainer Peter Kanizsai im Anschluss an den Rückrundenauftakt vor heimischer Kulisse klar. Allerdings habe sich seine Truppe in Halbzeit zwei das Leben selbst unnötig schwer gemacht und den Gegner durch eigene Fehler wieder zurück ins Spiel gebracht. „Das darf natürlich nicht passieren“, so der Übungsleiter, der trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs weiterhin fest an einen Sieg geglaubt hatte. Denn: „Ich habe gewusst, wir treffen nochmal.“ Tore: 1:0/2:0 Benedikt Malenke (25./45.+2), 2:1 Peter Enckell (67./ET), 2:2 Ylber Sahiti (73.), 3:2 Luca Raeck (86.).