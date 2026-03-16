Hallbergmoos II baut Vorsprung aus – Pulling siegt trotz Personalnot

Der VfB Hallbergmoos II gewinnt in Allershausen mit 4:0. Pulling trotzt dem Kaderengpass und siegt 3:0 gegen Kranzberg II.
Der Vorsprung wächst weiter an: Mit dem Dreier im direkten Duell vergrößert der VfB Hallbergmoos II den Abstand auf die aktuell viertplatzierte Allershausener Reserve auf ganze fünf Zähler. Doch auch Aufstiegsaspirant Pulling ließ beim Start in die Rückserie der A-Klasse 5 nichts anbrennen und bezwang den gastgebenden SV Kranzberg II mit 3:0.
TSV Eching II – SpVgg Steinkirchen 3:2 (2:0). „Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft“, stellte TSV-Trainer Peter Kanizsai im Anschluss an den Rückrundenauftakt vor heimischer Kulisse klar. Allerdings habe sich seine Truppe in Halbzeit zwei das Leben selbst unnötig schwer gemacht und den Gegner durch eigene Fehler wieder zurück ins Spiel gebracht. „Das darf natürlich nicht passieren“, so der Übungsleiter, der trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs weiterhin fest an einen Sieg geglaubt hatte. Denn: „Ich habe gewusst, wir treffen nochmal.“ Tore: 1:0/2:0 Benedikt Malenke (25./45.+2), 2:1 Peter Enckell (67./ET), 2:2 Ylber Sahiti (73.), 3:2 Luca Raeck (86.).
TSV Allershausen II – VfB Hallbergmoos II 0:4 (0:2). Ein schönes Fußballspiel war das Match zwischen den zwei Reserve-Teams aus Sicht von VfB-Coach Florian Guggenberger diesmal eher nicht. „Doch wir haben den Kampf angenommen, und deshalb bin ich zufrieden“, bestätigte der 36-Jährige, der gleichwohl zugeben musste: „Das 4:0 ist zu deutlich.“ So hätte der TSV nach zwei Standardchancen bereits früh in Führung gehen und durch einen Foulelfmeter in der zweiten Hälfte zumindest verkürzen können. „Insgesamt war der Sieg aber schon verdient“, resümierte Guggenberger. Tore: 0:1 Leon Würzinger (32.), 0:2 Noah Tiefenbacher (40.), 0:3 Michael Angermair (48.), 0:4 Buudnoma Nebie (76.).
SV Kranzberg II – SV Pulling 0:3 (0:2). Ein erfolgreicher Rückrundenstart war wichtig – das wusste auch Pullings Cheftrainer Christian Winklhofer. Schließlich muss er derzeit noch auf einige Verletzte verzichten. Und vielleicht war ja genau dieser Kaderengpass der Grund für die etwas „zähe“ Anfangsviertelstunde. „Danach haben wir aber in die Spur gefunden“, berichtete der SVP-Verantwortliche, der außer der fahrlässigen Chancenverwertung wenig zu kritisieren hatte. Tore: 0:1 Marco Schreiner (25.), 0:2/0:3 Niklas Baier (32./60.).