🗣: Hallbergmoos "heiß auf den Auftakt" – Kastl hadert

– Foto: Oliver Rabuser

Nach dem Seitenwechsel läuft Hofmann allein aufs Tor zu, umkurvt den Keeper, schiebt den Ball aber am Tor vorbei. Dann geraten wir aus einem eigenen Freistoß, durch einen Konter mit starker Aktion von Awata mit 2:1 in Rückstand – das darf uns so nicht passieren. Im Anschluss hatten wir noch drei richtig gute Chancen, die wir einfach fahrlässig vergeben haben. So verlierst du am Ende das Spiel, obwohl wir insgesamt fünf, sechs große Möglichkeiten hatten. Das ist der Punkt, den wir uns ankreiden müssen. Glückwunsch an Wacker München, aber mit unserer Chancenverwertung kann ich nicht zufrieden sein. Jetzt heißt es, das abzuschütteln, denn als Nächstes wartet Rosenheim.«

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir haben bei Wacker München 2:1 verloren. Wir sind gut in die Partie gekommen und hatten gleich zu Beginn einige Chancen. Trotzdem geraten wir wieder in Rückstand, konnten aber direkt im Anschluss das 1:1 erzielen. Kurz vor der Pause hatten wir dann noch einen Pfostenschuss von Spinner und einen Heber von Hofmann, der ganz knapp am Tor vorbeiging. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Endlich ging es wieder los. Die Jungs waren nach der langen Pause heiß auf den Auftakt, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Da war es ein sehr dominanter Auftritt mit viel Ballbesitz und Spielfreude. Wieder mal war eine Ecke der Dosenöffner zum 1:0, der 21. Ligatreffer nach einem Standard. Das machen die Jungs in dieser Saison einfach sehr gut. Nach der Pause wollten wir auf dem Gaspedal bleiben und mit hoher Intensität auf weitere Tore gehen. Das ist uns leider nicht gelungen, auch wenn doch zwei, drei Hochkaräter dabei waren. Da war es dann schon eher der Verwaltungsmodus statt Vollgas. Aber da drücken wir heute mal ein Auge zu. Ein Wermutstropfen ist die Verletzung unseres Kapitäns Chris Mömkes. Wir hoffen, dass es Entwarnung gibt und er am Mittwoch gegen Rosenheim wieder dabei sein kann.«

Schellenberg kritisiert Leistung in der zweiten Hälfte

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: » Ich denke, dass wir uns heute am Ende des Tages leistungsgerecht mit 1:1 unentschieden vom TSV 1865 Murnau getrennt haben. Insgesamt war es ein Spiel, dass sehr von Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen geprägt war. In der ersten Hälfte waren wir aus meiner Sicht spielbestimmend. Entsprechend war die Führung durch einen direkten Freistoß von Micheal Summerer nicht unverdient. In der zweiten Hälfte war das Spiel insgesamt etwas unkontrollierter. Defensiv sind wir stabil gestanden, Offensiv fehlten über weite Strecken die Impulse. Bitter für uns, dass wir den Ausgleich durch eine Freistoßflanke geschlagen von höhe der Mittellinie hinnehmen mussten. «