🗣: Hallbergmoos "eiskalt ausgekontert" - Türkgücü hadert mit Gelb-Rot

Nach dem fünften Tor ist dann Wacker ein bisschen auseinandergebrochen. Zudem konnten wir extrem viel Qualität von der Bank nachlegen. Wir freuen uns jetzt über die nächsten drei Punkte und sind gut beraten, demütig zu sein und einfach weiterzumachen.«

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es ist gut losgegangen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber verdient den Ausgleich bekommen, wo wir einfach sehr schlampig in der Spieleröffnung, beziehungsweise im Gegenpressing waren. Bis zur Halbzeit hat es dann 4:2 gestanden. Wir haben da zwei Geschenke verteilt, was uns echt geärgert hat. Dann haben wir gesagt, wir wollen auf das fünfte Tor gehen, das ist uns relativ schnell gelungen.

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Wir wurden heute mit den einfachsten Mitteln geschlagen. Der Gegner war sehr aggressiv, hat auf unsere Fehler gewartet, auf unsere Ballverluste gewartet und hat uns dreimal eiskalt ausgekontert. Wir haben kaum zu unserem Spiel gefunden und haben es im Vergleich zum letzten Spiel gegen Aubing nicht geschafft, geradlinig und einfach Fußball zu spielen.

Da war die Leistung heute für die Ansprüche, die wir als Mannschaft, die jeder Spieler für sich hat, viel zu wenig. Wir hoffen sehr, dass sich Martin Zentrich nicht schwerer verletzt hat, als er sich Mitte der ersten Halbzeit das Knie verdreht hat.«