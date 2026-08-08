🗣: Hallbergmoos "eiskalt ausgekontert" - Türkgücü hadert mit Gelb-Rot

Türkgücü München musste am fünften Spieltag beim VfB Forstinning ran, der TSV Murnau empfing den FC Wacker München. Zudem empfing u.a. der ESV Freilassing den VfB Hallbergmoos. Die Stimmen der Trainer:
Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Seit dem Beginn der Runde fehlen uns in jedem Spiel ca. 7-10 wichtige Spieler, die es zu kompensieren gilt.
Zu Beginn des Spiels haben sich beide Mannschaften ein wenig abgetastet, im Mittelfeld neutralisiert, ohne sich jedoch wirklich klare Torchancen zu erspielen. Durch einen Sonntagsschuss am Freitagabend ging Forstinning dann kurz vor der Halbzeit in Führung. Das Tor war ein bisschen aus heiterem Himmel, dennoch hat der Gegner in der ersten Halbzeit uns das Leben durch ihre hohe Laufbereitschaft und ihre Zweikampfhärte schwer gemacht.
Im zweiten Durchgang haben wir sofort die Spielkontrolle übernommen und haben viel forscher nach vorne gespielt. Folgerichtig sind wir dann zum absolut verdienten Ausgleich gekommen und das Spiel ist zusehends gekippt. Leider wurde uns durch die Gelb-Rote Karte eine Viertelstunde vor Schluss, die eine klare Fehlentscheidung war, was auch Videoaufnahmen beweisen, der Schwung genommen um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Der Siegtreffer wollte uns dann nicht mehr gelingen, obwohl wir bis zum Schluss trotz Unterzahl alles gegeben haben.«
Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es ist gut losgegangen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber verdient den Ausgleich bekommen, wo wir einfach sehr schlampig in der Spieleröffnung, beziehungsweise im Gegenpressing waren. Bis zur Halbzeit hat es dann 4:2 gestanden. Wir haben da zwei Geschenke verteilt, was uns echt geärgert hat. Dann haben wir gesagt, wir wollen auf das fünfte Tor gehen, das ist uns relativ schnell gelungen.
Nach dem fünften Tor ist dann Wacker ein bisschen auseinandergebrochen. Zudem konnten wir extrem viel Qualität von der Bank nachlegen. Wir freuen uns jetzt über die nächsten drei Punkte und sind gut beraten, demütig zu sein und einfach weiterzumachen.«
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Wir wurden heute mit den einfachsten Mitteln geschlagen. Der Gegner war sehr aggressiv, hat auf unsere Fehler gewartet, auf unsere Ballverluste gewartet und hat uns dreimal eiskalt ausgekontert. Wir haben kaum zu unserem Spiel gefunden und haben es im Vergleich zum letzten Spiel gegen Aubing nicht geschafft, geradlinig und einfach Fußball zu spielen.
Da war die Leistung heute für die Ansprüche, die wir als Mannschaft, die jeder Spieler für sich hat, viel zu wenig. Wir hoffen sehr, dass sich Martin Zentrich nicht schwerer verletzt hat, als er sich Mitte der ersten Halbzeit das Knie verdreht hat.«
Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: »Es war ein verdienter Sieg der Jungs. Sie haben super gegen den Ball gearbeitet und dem Gegner nur zwei Chancen nach leichten Ballverlusten erlaubt. Vorm Tor müssen wir unbedingt noch effizienter werden, denn es kann sich auch rächen, wenn man zu viel liegen lässt.«