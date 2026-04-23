Hallbergmoos: Der neue spielende Co-Trainer kommt aus der Regionalliga Benedikt Orth (27) schlägt ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Benedikt Orth zieht es nach acht Jahren beim TSV Buchbach zum VfB Hallbergmoos. – Foto: Paul Hofer

Vor wenigen Tagen hatte der TSV Buchbach den Abgang von Benedikt Orth zum Saisonende bestätigt. Der Defensivmann, der am gestrigen Mittwoch seinen 27. Geburtstag feierte, verabschiedet sich nach acht Jahren vom "Kultklub" aus dem Landkreis Mühldorf und sagt damit auch der Regionalliga Bayern auf Wiedersehen. Denn nun hat der Blondschopf preisgegeben, wo er ab Sommer die Schuhe schnürt: Orth wird spielender Co-Trainer beim Landesligisten VfB Hallbergmoos-Goldach

"Ich freue mich brutal auf die neue Aufgabe. Gleichzeitig ist es so, dass acht Jahre natürlich eine lange Zeit sind und ich dem TSV (Buchbach, Anm.d.Red.) sehr dankbar bin. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt brutal Bock auf die neue Aufgabe, gerade in der Rolle des spielenden Co-Trainers. Das ist für mich auch etwas Neues, aber ich kenne die Jungs, ich kenne die Mannschaft. Ich weiß, was in der Mannschaft steckt und hab` einfach total Bock", erklärt Benedikt Orth in einem Video auf dem VfB-Instagramkanal.



Was er in Hallbergmoos vorhat, hat er auch in Kürze umrissen: "Natürlich wollen wir als Mannschaft Erfolge feiern. Mein persönliches Ziel ist es aber auch, jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln und jedem etwas mitzugeben. Ich werde die Jungs auch lautstark auf dem Platz unterstützen und möchte eine führende Rolle einnehmen."



