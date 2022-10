Hallbergmoos-Coach Strohmaier: „Müssen jetzt kleinere Brötchen backen“ Bayernliga-Nachdreh

Hallbergmoos – Es wäre ganz einfach gewesen, die 70 Minuten Angsthasenfußball vergessen zu machen. Nach dem trostlosen 0:0 am Freitagabend im Kellerduell mit dem TSV 1860 Rosenheim ärgerte sich der Hallbergmooser Trainer Matthias Strohmaier vor allem über die letzte Szene: Rosenheim brachte einen Eckball nicht weg – und drei VfB-Kicker schlugen im Fünfmeterraum über die Kugel. „Den musst du einfach machen und dann eben dreckig gewinnen“, sagte Strohmaier kopfschüttelnd.

Unausgesprochen stand schon wieder Bayernliga-Superstar Sascha Mölders im Raum. Der mit Landsberg auf Platz zwei stehende Stürmer (17 Saisontore) nutzt solche Chancen in 20 von 20 Fällen. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Spitzenteam und einem Kellerkind.

„Eigentlich hatten wir total offensiv aufgestellt“

VfB-Trainer Strohmaier trauerte den hochkarätigen Möglichkeiten in der Schlussphase nach und zweifelte auch ein bisschen an der Abseitsstellung von Monty Mendama bei dessen Treffer (84.). Der Coach wusste jedoch auch, dass ein Duselsieg nicht verdient gewesen wäre. „Eigentlich hatten wir total offensiv aufgestellt“, betonte der 28-jährige Coach. Doch im Spiel zeigte sich ein völlig anderes Bild: Eine Stunde lang ließ man nur die Rosenheimer spielen und brachte selbst in der gegnerischen Hälfte gar nichts zustande. „Das war alles Kopfsache“, bilanzierte Strohmaier. „Wir waren in der ersten Halbzeit komplett nervös.“ Das war mit Blick auf die Aufstellung nicht der Plan, was den tristen Abend letztlich noch frustrierender machte.