Hallbergmoos beendet Hachings beeindruckende Siegesserie

Der VfB Hallbergmoos besiegt die SpVgg Unterhaching II mit 4:2 und setzt dem Rekordlauf des Tabellenführers ein Ende.

Die Mega-Serie ist zu Ende. Mit zehn Siegen in Serie wurde die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga Südost zu dem Maß aller Dinge. Bei dem 2:4 (2:1) gegen den VfB Hallbergmoos endete der Lauf im letzten Spiel der Vorrunde.

Nach der ersten Halbzeit sah es noch ganz gut für die Hachinger aus, die durchaus verdient mit 2:1 in einem guten Spiel vorne lagen. Der Spitzenreiter verteidigte eine Standard nicht gut und geriet dadurch in Rückstand (3.). Mit zwei starken Abschlüssen von Samuel Weiß (11., 43.) drehte Haching das Spiel und war auf Kurs zum elften Sieg in Serie.

Direkt nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste einen langen Ball nach vorne, überrumpelten die Hachinger und es stand 2:2. Auch wenn einige Dinge diesmal nicht so gut liefen, hatte der Tabellenführer auch in der zweiten Hälfte seine Chancen für einen weiteren Sieg oder zumindest ein Unentschieden, was über die 90 Minuten leistungsgerecht gewesen wäre. „Am Ende hat uns dann ein bisschen die Schärfe im Passspiel gefehlt“, stellte Trainer Robert Rakaric fest.

Nach gut einer Stunde ging Hallbergmoos noch einmal in Führung und danach hätte Haching die Partie wieder drehen können. Gebremst wurde die Offensive durch die Zeitstrafe von Marinus Spann (69.). Mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit wurde die Niederlage dann besiegelt.

„Diese Niederlage ist kein Beinbruch für uns“, sagt Trainer Robert Rakaric. Beim letzten Rückblick auf den Lauf zieht er den Hut vor seinen Jungs: „Zehn Siege in Serie ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Das waren ja auch wirklich zehn Siege und keine ungeschlagenen Spiele mit Unentschieden dabei.“ Auch nach dem Schlussstrich bleiben die Hachinger in der Landesliga Südost das Maß aller Dinge weit vor dem Rest. (nb)

SpVgg Unterhaching II – VfB Hallbergmoos 2:4 (2:1). Haching II: Staniek, Böhnke, Kainz (46. Meiner), Martens, Hannemann, Zimmerer, Weiß, Eckl, Hodzic, Spann, Leuthard. Tore: 0:1 Wimmer (3.), 1:1 Weiß (11.), 2:1 Weiß (43.), 2:2 Krause (46.), 3:2 Kierdorf (62.), 4:2 M. Sassmann (90.+3, Foulelfmeter). Zeitstrafe: Spann (69.).