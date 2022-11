Halko machte den Unterschied!!!

Spitzenspiel am11. Spieltag der Kreisliga in Kunersdorf. 120 zahlende Zuschauer sahen die Partie vom Spitzenreiter Kunersdorf gegen den Tabellenzweiten Straupitz.

Fichte in der Anfangsphase mit mehr Spielanteilen wobei aber keine nennenswerten Torchancen heraus gespielt wurden. Der Gast aus Straupitz taktisch hervorragend eingestellt spielte auf Konter. So konnten auch die beiden Treffer nach 13 bzw. 20 Spielminuten erzielt werden. Oldie Danilo Halko setzte seine ganze Cleverness ein und düpierte Fichtes Hintermannschaft gleich zwei Mal. Man muss dazu sagen Kunersdorf verlor jeweils den Ball im Angriff in der Straupitzer Spielhälfte. Das Umkehrspiel der Gäste klappe heute fast perfekt und Goalgetter Halko stand immer Gold richtig. Mit dem Anschlusstreffer für Fichte durch Müller keimte wieder Hoffnung im Kunersdorfer Lager. Zur Pause Fichte knapp hinten. Zweite Hälfte Fichte im Vorwärtsgang aber der letzte Pass meistens zu ungenau. Straupitz stand sicher in der Abwehr. Zwei krasse Torwartfehler entschieden dann die Partie zu Gunsten der Gäste aus Straupitz. Fichte steckte zwar nie auf aber am heutigen Tage lief nicht viel zusammen. Am Ende siegen die Straupitzer verdient in Kunersdorf mit ihrem dreifachen Torschützen Halko.