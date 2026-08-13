Halit Yilmaz – bei Ex-Club Fürth in der Landsberger Startelf?

Eiskalt verwandelt: Das erste Tor von Halit Yilmaz für den TSV Landsberg – Foto: ThomasErnstberger

Neuzugang Halit Yilmaz (22) trug in der vergangenen Saison 15 Mal das Trikot der „kleinen Kleeblätter“. Am Freitag feierte er seine Premiere im Landsberger Trikot. Und was für eine: Die Offensiv-Rakete hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Gastgeber wenigstens ihren ersten Regionalliga-Punkt einfahren konnten. Yilmaz kam zur Pause, da lag der TSV 0:1 hinten. Dann sorgte er für neuen Schwung, wirbelte auf der linken Seite, ging auch in „dreckige“ Zweikämpfe, war kaum vom Ball zu trennen. Und schoss Landsberg sogar zur 2:1-Führung. Foul an ihm, Elfmeter – da trat Halit gleich selber an und verwandelte eiskalt. Das muss man nach nicht mal 30 Minuten im ersten Spiel für seinen neuen Verein auch erst mal machen. „So eine Aktion zeugt von großem Selbstbewusstsein“, lobt Trainer René Schröder (36). „Er hat in diesem Spiel genau das gemacht, was wir von ihm verlangt haben“, fügt er an.

Landsberg – Da ist sie wieder, die alte Geschichte, dass man sich im Fußball immer (mindestens) zweimal sieht. Erst der Auftakt gegen Memmingen – mit TSV-Neuzugang und Ex-FCler David Bauer (31) und dem Ex-Landsberger Constantin Kresin (20), der gleich zum 1:0-Sieg traf. Dann FC Augsburg II – Ex-Verein von Neuzugang Fynn Heinze (20), der da sogar mit Bänderriss spielte. Partie Nummer 3: Gegen Illertissen, den ehemaligen Verein von Max Seemüller (22), bei dem Bruder Quirin (18) noch in der U19 aufläuft. Und jetzt, am Freitag (Anpfiff 18 Uhr), geht’s bei der SpVgg Greuther Fürth II weiter – wieder ein Ex-Verein eines Landsbergers.

„Ich fühle mich total wohl in Landsberg, ich schätze den Trainer sehr, da er eine tolle Bindung zu den Spielern hat und viel gemeinsam mit uns arbeitet. Und ich bin endlich wieder daheim bei meiner Familie – und kann deshalb Leistung bringen“, sagt Yilmaz. Und verspricht: „Es ist noch Luft nach oben.“ Daheim: Das ist Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck), da wohnt auch sein kleiner Bruder, das nächste Yilmaz-Mittelfeld-Talent: Eren (16) ist Kapitän der U17 des FC Augsburg und türkischer U16-Nationalspieler. Auch Halit hat seine Karriere in der Jugend des FCA begonnen.

Jetzt also die Rückkehr mit dem TSV nach Fürth – die Franken belegen Platz 17, haben dreimal (0:1 gegen Haching, 0:2 gegen Bayreuth und wieder 0:1 gegen Vilzing) verloren und als einzige Mannschaft der Liga noch kein Tor geschossen. Es wäre keine Überraschung, wenn Yilmaz bei seinem Ex-Club erstmals in der Startelf stehen würde. „Es würde mich natürlich freuen, wenn ich da der Mannschaft helfen könnte“, sagt er. „Ich hatte eine schöne Zeit in Fürth und habe noch viele Bekannte dort. Es ist immer cool, gegen alte Freunde zu spielen.“

Aber jetzt gilt seine ganze Konzentration dem TSV Landsberg. Halit hat richtig Spaß – das sieht man im Training. Und er bringt, obwohl erst 22, jede Menge Erfahrung mit an den Lech. Aus 73 Regionalliga-Spielen für Pipinsried, Türkgücü München und Fürth (18 Tore) – und aus einem Gastspiel bei Genclerbirligi Ankara in der ersten türkischen Liga: „Ich habe in der Türkei sehr viele Erfahrungen gesammelt und sehr viel gelernt.“ Allerdings: „Ich hatte auch viel Verletzungspech in den letzten Jahren.“ Abgehakt: „Ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist.“ Das sind René Schröder und die Landsberger angesichts der Spielstärke ihres neunten Neuzugangs natürlich auch…