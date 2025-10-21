– Foto: Lorena Pietler

Halit Özden: "Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden" TSV Burgdorf verliert 1:3 gegen TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TSV Krä/Kalt II TSV Burgdorf

Nach dem 5:3-Erfolg in Kirchrode musste der TSV Burgdorf am Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II unterlag die Mannschaft von Trainer Halit Özden mit 1:3 (0:2) und bleibt damit bei 20 Punkten stehen.

Die Gäste nutzten ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent. Finn Seyer traf in der 19. und 27. Minute doppelt und brachte Krähenwinkel früh auf Kurs. Burgdorf tat sich nach dem Rückstand schwer und fand erst nach der Pause besser ins Spiel. Trotz guter Möglichkeiten fiel jedoch zunächst der dritte Treffer für die Gäste: Ricardo Dombrowsky sorgte in der 82. Minute für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss gelang Nick Jarzombek (87.) immerhin noch der Anschlusstreffer. So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TSV Burgdorf TSV Burgdorf TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 1 3 Abpfiff

Trainer Halit Özden zeigte sich nach der Partie selbstkritisch, lobte aber die Reaktion seiner Mannschaft: „Wir haben gut angefangen, nach dem Gegentor aber den Faden verloren und zurecht das zweite Gegentor bekommen.“ In der zweiten Hälfte habe sein Team deutlich mehr investiert: „Wir haben höher gepresst und uns viele gute Chancen herausgespielt, aber zum ungünstigsten Zeitpunkt das dritte Gegentor kassiert. Der Anschlusstreffer kam leider zu spät.“ Trotz des Ergebnisses zog Özden ein differenziertes Fazit: „Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, die erste Halbzeit war leider zum Vergessen.“