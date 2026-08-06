Halit Bacak kehrt zu Berlin Hilalspor zurück

Der 25-Jährige wird künftig wieder das Trikot von Berlin Hilalspor tragen und verstärkt den Kader für die anstehende Saison. Mit seiner Rückkehr gewinnt der Verein nicht nur einen spielstarken Akteur, sondern auch einen Spieler, der die Werte und die Identität des Vereins bereits bestens kennt.

Berlin Hilalspor kann den nächsten Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison vermelden – wobei es sich vielmehr um ein bekanntes Gesicht handelt: Halit Bacak kehrt zu seinem Heimatverein zurück.

Die Rückkehr von Halit passt perfekt zur langfristigen Ausrichtung von Berlin Hilalspor. Der Verein setzt bewusst auf nachhaltige Entwicklung und möchte jungen, hungrigen Spielern die Möglichkeit geben, sich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln. Gleichzeitig freut sich der Verein, ehemalige Spieler zurückzugewinnen, die sich mit Hilalspor identifizieren und Teil des gemeinsamen Weges sein möchten.

“Halit kennt unseren Verein, unsere Philosophie und unser Umfeld. Umso mehr freut es uns, dass er sich entschieden hat, wieder das Hilalspor-Trikot zu tragen. Er bringt Qualität, Erfahrung und eine hohe Identifikation mit unserem Verein mit. Solche Rückkehrer sind für unser langfristiges Projekt besonders wertvoll.”

Auch das Trainerteam um Cheftrainer Erdinç Çelen blickt der Zusammenarbeit optimistisch entgegen:

“Halit ist ein Spieler, der unsere Spielidee kennt und mit seiner Mentalität hervorragend in unsere Mannschaft passt. Er wird den Konkurrenzkampf beleben und bringt genau die Einstellung mit, die wir von unseren Spielern erwarten. Wir freuen uns darauf, ihn wieder im Team zu haben und gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten.”

Auch Halit Bacak blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr:

“Für mich fühlt sich die Rückkehr wie ein Nachhausekommen an. Ich kenne viele Menschen im Verein und freue mich darauf, wieder Teil der Hilalspor-Familie zu sein. Ich möchte meinen Beitrag leisten, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.”

Mit der Rückkehr von Halit Bacak setzt Berlin Hilalspor seine Kaderplanung konsequent fort und verstärkt sich mit einem Spieler, der den Verein kennt und die ambitionierten Ziele in der Landesliga mittragen möchte.

Willkommen zurück in der Hilalspor-Familie, Halit! 💚🤍