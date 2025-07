Haldensleber SC setzt auf ein Dreigespann an der Seitenlinie

Nach dem Klassenerhalt in letzter Minute geht der Haldensleber SC in seine 18. Verbandsliga-Spielzeit in Folge. Für diese setzt der HSC nach dem Abschied des bisherigen Coaches Stephan Kobert und seiner Co-Trainerin Melanie Vogelhuber auf ein Dreigespann aus bekannten Gesichtern an der Seitenlinie.