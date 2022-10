Halbzeitführung reicht in Kunersdorf erneut nicht zum Auswärtssieg

Wie auch schon in der vergangenen Saison reicht eine Halbzeitführung in Kunersdorf nicht aus, um drei Punkte mit in die Kurstadt zu nehmen.

Die Jungs von Trainer Nicklisch begannen abwartend und überließen den Gastgebern das Spiel, um über Gegenstöße gefährlich zu werden. Und bereits nach 20 Minuten sollte die Taktik Früchte tragen.

Nach Ballgewinn kombinieren Bahr und Ahmadi, eher letzterer nach feinem Dribbling sehenswert mit Hilfe des Pfostens verwandelte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, dem SV fehlte bis dahin die Durchschlagskraft in der Offensive.

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Die Kunersdorfer erhöhten den Druck, der FC ließ aber wenig Chancen zu und vergab nach Eckball die Riesenchance zur Vorentscheidung.