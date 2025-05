Halbzeitführung: Hankofen hat Klassenerhalt in der eigenen Hand

Den ersten Schritt hin zum Klassenerhalt hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit Bravour gemeistert. Die "Dorfbuam" zeigten im "Hexenkessel" Holzbau Grübl-Arena vor knapp 2.500 Zuschauern kämpferisch eine starke Leistung und verteidigten 90 Minuten lang intensiv. Eine der wenigen sich bietenden Chancen nutzte Andreas Wagner eiskalt aus und sorgte mit seinem Treffer am Ende für einen knappen 1:0-Erfolg. Nun steht das Rückspiel an, und die "Dorfbuam" gehen quasi mit einer Halbzeitführung im Rücken das letzte Spiel der Saison an. "Vor der Partie in Erlbach hätte ich ein Unentschieden auf alle Fälle unterschrieben. Deshalb haben wir natürlich den 1:0-Sieg sehr, sehr gerne mit nach Hause genommen", erklärt Hankofens Spielertrainer Tobias Beck , der in der Innenverteidigung eine tadellose Vorstellung ablieferte. Überhaupt funktionierte das Zusammenspiel mit David Schneider im Zentrum hervorragend, Hankofen ließ kaum etwas zu. Deshalb werden Beck und Schneider so gut wie sicher auch im Rückspiel das Innenverteidiger-Pärchen bilden.

"Allerdings werden wir taktisch schon ein paar Dinge anpassen, denn ich glaube schon, dass es ein ganz anderes Spiel werden wird als am Freitag. Mit Ball hätten wir uns ein wenig mehr Entlastung gewünscht, da haben wir fast ängstlich agiert. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir das am Dienstag ändern. Wir wollen mehr Ballbesitzphasen haben und für mehr Entlastung sorgen", betont Beck und verspricht: "Wir werden noch einmal alles raushauen, was wir im Tank haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt am Ende feiern können. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in meine Mannschaft."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Michael Lummer (verletzt) und Jonas Hoffmann (krank) werden ausfallen. Der Rest ist an Bord. Auch Daniel Hofer, der zuletzt in Erlbach kurzfristig wegen Krankheit passen musste, ist wieder mit dabei.