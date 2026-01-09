 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Glehn kann zufrieden mit der ersten Saisonhälfte sein.
Glehn kann zufrieden mit der ersten Saisonhälfte sein. – Foto: Norbert Jurczyk

Halbzeitbilanz für den SV Glehn: Besser als von vielen erwartet

Glehns junge A-Liga-Truppe behauptet sich nach einem Umbruch nach der Vorsaison gut. Aber auch wenn vieles passt, sieht der im Sommer neu gekommene Trainer Frank Lambertz noch Luft nach oben.

Dine fast komplett neu zusammengestellte Mannschaft, die jüngste der Liga, inklusive neuem Trainer. „Ich wusste selber nicht, wo die Reise hingeht“, sagt Frank Lambertz von den A-Liga-Fußballern des SV Glehn. Mit dem Abstieg hat sein Team aber ziemlich sicher nichts zu tun.

