Halbzeitbilanz für den SV Glehn: Besser als von vielen erwartet

Ausblick „Eigentlich wollen wir ohne Ziele spielen“, sagt Frank Lambertz. „Aber nach der starken Hinrunde haben wir uns dann doch eins gesetzt, eigentlich eher zur Motivation.“ Das Ziel lautet, unter die Top Fünf zu kommen, also einen der Konkurrenten noch zu überholen. „Wir hängen so ein bisschen im Niemandsland, vier Punkte hinter den Verfolgern und sechs vor Orken. Nach hinten wollen wir den Abstand halten, aber vorne noch mal näher rankommen.“

Die Vorbereitung findet in drei Blöcken statt, immer zwei Wochen Training, dann eine Woche Pause. „Anders kann man bei drei Monaten Pause ja kaum die Spannung hochhalten“, so der Trainer. „Aber mal schauen, was das Wetter zulässt – bei dem Schnee aktuell bin ich sehr froh, dass wir auch ein paar Hallentermine haben!“