Halbzeitbilanz für den SV Glehn: Besser als von vielen erwartet

Dine fast komplett neu zusammengestellte Mannschaft, die jüngste der Liga, inklusive neuem Trainer. „Ich wusste selber nicht, wo die Reise hingeht“, sagt Frank Lambertz von den A-Liga-Fußballern des SV Glehn. Mit dem Abstieg hat sein Team aber ziemlich sicher nichts zu tun.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: