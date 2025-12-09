Halbzeitbilanz der Kreisliga 3 München zur Winterpause

– Foto: Jeanette Stock

Die Winterpause bietet die Gelegenheit, eine Zwischenbilanz der spannenden Kreisliga 3 München zu ziehen. Nach intensiven Partien zeichnet sich ein spannendes Bild in der Tabelle ab, sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf.

Spitze der Tabelle: An der Tabellenspitze thront souverän die SpVgg 1906 Haidhausen mit beeindruckenden 36 Punkten aus 14 Spielen. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und nur 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 57:23 zeigt das Team sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität.

Dicht auf den Fersen folgt der TSV Trudering mit 33 Punkten. Das Team hat ebenfalls nur drei Niederlagen auf dem Konto und überzeugt mit 46 erzielten Toren, was ihre Offensivkraft unterstreicht. Auf dem dritten Platz liegt der FC Phönix München, der mit 32 Punkten und nur zwei Niederlagen weiterhin im Rennen um den direkten Aufstieg ist. Die starke Defensive (nur 19 Gegentore) ist ein entscheidender Faktor für den bisherigen Erfolg.