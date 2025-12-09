Halbzeitbilanz der Kreisliga 3 München zur Winterpause

Die Winterpause bietet die Gelegenheit, eine Zwischenbilanz der spannenden Kreisliga 3 München zu ziehen. Nach intensiven Partien zeichnet sich ein spannendes Bild in der Tabelle ab, sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf.
Spitze der Tabelle:
An der Tabellenspitze thront souverän die SpVgg 1906 Haidhausen mit beeindruckenden 36 Punkten aus 14 Spielen. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und nur 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 57:23 zeigt das Team sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität.
Dicht auf den Fersen folgt der TSV Trudering mit 33 Punkten. Das Team hat ebenfalls nur drei Niederlagen auf dem Konto und überzeugt mit 46 erzielten Toren, was ihre Offensivkraft unterstreicht.
Auf dem dritten Platz liegt der FC Phönix München, der mit 32 Punkten und nur zwei Niederlagen weiterhin im Rennen um den direkten Aufstieg ist. Die starke Defensive (nur 19 Gegentore) ist ein entscheidender Faktor für den bisherigen Erfolg.
Mittelfeld:
Das Tabellenmittelfeld ist dicht gedrängt. Der TSV Ottobrunn (25 Punkte), TSV Grasbrunn-Neukeferloh (24 Punkte) und der SC Baldham-Vaterstetten (24 Punkte) kämpfen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Besonders auffällig ist der TSV Oberpframmern, der mit 22 Punkten trotz eines negativen Torverhältnisses im soliden Mittelfeld zu finden ist.
Abstiegskampf:
Im unteren Drittel der Tabelle herrscht Hochspannung. Der FC Rot-Weiss Oberföhring (10 Punkte) und der FC Anzing Parsdorf (9 Punkte) müssen dringend Punkte sammeln, um den drohenden Abstieg über die Relegation zu vermeiden. Besonders prekär ist die Lage für den SK Srbija München, der mit nur 5 Punkten und einem bedenklichen Torverhältnis von 18:69 das Tabellenende ziert.
Prognose:
Der Kampf um den direkten Aufstieg und den Relegationsplatz verspricht in der Rückrunde ebenso spannend zu bleiben wie der Abstiegskampf. Während die SpVgg 1906 Haidhausen ihre Favoritenrolle behaupten möchte, hoffen die Verfolger auf Ausrutscher. Im Tabellenkeller zählt jedes Spiel, um den Klassenerhalt zu sichern.
