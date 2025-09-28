Halbzeitanalyse an der Tankstelle und Ü50-Bezirksmeister

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Premiere gelungen: SpVgg Freudenstadt holt Ü50-Bezirksmeistertitel

Endspiel Ü50-Bezirkspokal

TSF Dornhan – SpVgg Freudenstadt 0:2 (0:1)

Tore:

0:1 Klaus Armbruster (9.)

0:2 Andreas Drechsler (37.)

Gespielt wurde über 2 x 20 Minuten – und diese kurze, intensive Spielzeit hatte es in sich. Vor heimischer Kulisse entwickelte sich in Dornhan ein spannendes und kampfbetontes Endspiel um den Ü50-Bezirkspokal.

Bereits in der 9. Minute ging die SpVgg Freudenstadt in Führung: Nach einem Steilpass setzte sich Klaus Armbruster durch und überwand den Dornhaner Keeper mit einem cleveren Lupfer. Die TSF hielten dagegen, erarbeiteten sich eigene Möglichkeiten, doch die klareren Chancen lagen auf Seiten der Gäste. Immer wieder trieb Armbruster seine Mitspieler an – mit dem klaren Ziel, das mögliche Triple der TSF Dornhan in der Ü-Bezirksmeisterschaft zu verhindern. Die Dornhaner gewann dieses Jahr schon die Ü32 und Ü40 Bezirksmeisterschaften.

Die Vorentscheidung fiel in der 37. Minute: Andreas Drechsler nutzte eine Unachtsamkeit in der Dornhaner Abwehr und traf zum 0:2. In der Schlussphase warfen die Hausherren nochmals alles nach vorne, doch die SpVgg verteidigte leidenschaftlich und brachte den Vorsprung souverän ins Ziel.

Nach dem Schlusspfiff durfte die SpVgg Freudenstadt nicht nur den Wimpel des Ü50-Bezirksmeisters entgegennehmen, sondern sich auch über eine nette Geste der Gastgeber freuen: Als faire Sportsmänner überreichten die Dornhaner den Siegern noch einen Kasten Freibier für die dritte Halbzeit.

Die Ü50-Bezirksmeisterschaft wurde in diesem Jahr erstmals ausgetragen. Für die Zukunft hoffen wir, dass sich mehr als nur zwei Mannschaften beteiligen werden. Diese Meisterschaft befindet sich noch im Aufbau – doch irgendwann muss man den Anfang machen. Nun bleibt es spannend zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt.