Halbzeit ohne Bratwurst – Der Neue weiß was er will

Erdogan Dogan wird neuer sportlicher Leiter. Der 49-Jährige war unter anderem Manager beim Berliner AK und Scout für den SC Paderborn. In der Berliner Fußballszene ist Dogan seit Jahren bestens vernetzt. Nach einer kurzen Auszeit meldet er sich nun zurück – mit klaren Vorstellungen. Steglitz 1900 veröffentlicht das auf seinen Social Media Kanälen. Weiter heißt es:

„Wenn sich andere in der Halbzeit eine Bratwurst holen, suche ich nach Verbesserungspotenzial“, so Dogan. Detailverliebt, analytisch und mit einem klaren Blick auf Entwicklung – so beschreibt er sich selbst. Ihm geht es nicht nur ums Ergebnis, sondern um nachhaltigen Fortschritt, auf und neben dem Platz. So liege ihm unter anderem die Fortführung der Verzahnung zwischen Herren- und Jugendteams am Herze