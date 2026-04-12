Halbzeit in der Landesliga - das sind die Ergebnisse!

Spannung in der Landesliga. – Foto: Markus Becker

Spieltag 27 in der Landesliga Niederrhein: Der SV Budberg gastiert beim Wintermeister VfB Bottrop, der in einer echten Krise steckt. In der Gruppe 1 will der SC Kapellen-Erft Rang zwei verteidigen, doch DV Solingen lauert.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier.

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Heute, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert VSF Amern VSF Amern 1 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen SC Union Nettetal Nettetal 2 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen FC Remscheid FC Remscheid 1 1 PUSH

Heute, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen TuRU Düsseldorf TuRU 80 2 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 2 0 PUSH

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Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II

So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born

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Heute, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel Viktoria Goch Vikt. Goch 2 2 PUSH

Heute, 15:30 Uhr Rhenania Bottrop Rhe. Bottrop Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 1 1 PUSH

Heute, 15:15 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop SV Budberg SV Budberg 0 2 PUSH

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Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

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