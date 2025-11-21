Halbzeit-Fazit: Wo der SV Gonsenheim noch Potenzial sieht

Mainz. Glühwein, heißer Kakao und Rheinhessen-Duell. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt der SV Gonsenheim den TSV Gau-Odernheim. SVG-Sportvorstand Marvin Bylsma zieht nach Rang zwölf in der Hinrunde der Oberliga Bilanz – und heizt die Vorfreude an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Für welche konnten Sie denn was?

Ich muss bewerten, was herausgekommen ist und welche Möglichkeiten bestanden. Ich würde "Befriedigend" sagen. Wir würden uns ein paar mehr Punkte wünschen. Wir konnten noch nicht unser Potenzial entfalten. Für manche Umstände konnten wir was, für andere nicht.

Die Platz-Thematik hat uns sportlich beeinflusst. Mit dem Wissen von heute hätten wir uns eine feste Ausweich-Anlage suchen können. Einige Jungs, die Stützen sein sollten, haben Verletzungen aus der Vorsaison mitgebracht. Da waren wir vielleicht zu optimistisch.

Gibt es einen Ansatzpunkt für die Vielzahl Verletzter?

Die Frage stellen wir uns sehr regelmäßig. Wir kommen zu dem Schluss, dass wir es im Großteil nicht hätten beeinflussen können. Wir sind physiotherapeutisch sehr gut aufgestellt und steuern die Belastung. Viele Dinge stammen aus der vergangenen Saison. Einige Neuzugänge hatten zuvor nicht mit der Intensität trainiert, dann kommen Probleme eher zum Vorschein. Auch der ständige Platzwechsel spielt sicher eine Rolle.

Ist der SVG seit der Vizemeisterschaft 2024 schwächer geworden oder die Liga stärker?

Die Liga ist ähnlich stark wie in den vergangenen Jahren, die Umstände bei uns sind andere. Neben den Themen Platz und Verletzungen haben wir einen Umbruch zu managen, in der Mannschaft und im Trainerteam. Da kalkulierst du ein, dass nicht alles läuft wie geschnitten Brot.

Wo will der SV Gonsenheim sich sportlich auf Sicht wiederfinden?

Im oberen Drittel der Oberliga. Diesen Anspruch haben wir uns aufgebaut. Auch wenn es in diesem Umbruch-Jahr vielleicht nicht klappt.

Der Verein will seine Heimspiele attraktiver gestalten. Was wird noch passieren?

Die Schulnote für Mannschaft, Trainerteam, Verein und Drumherum insgesamt wäre besser ausgefallen. Wir müssen uns in vielen Bereichen entwickeln, sportlich, infrastrukturell, vereinskulturell, finanziell. Da haben wir einige Schritte getan. Die Mannschaft bringt sich stark ein, die Verzahnung mit der Jugend wird immer besser. Jetzt brauchen wir wieder mehr Fokus auf den Platz.

Die U19 hat den Sprung in die NLZ-Liga knapp verpasst. Was bedeutet das?

Immer, wenn wir die Möglichkeit haben aufzusteigen, ist das für uns etwas ganz Besonderes. Es wäre wieder ein Kraftakt gewesen – wir hatten vergangene Saison allein sieben Übernachtungsfahrten –, aber ich hätte es mir gewünscht für die Jungs.

Nun steht das Rheinhessen-Duell an. Der TSV ähnelt in vielem – starke Jugend als Basis für die Aktiven, Budget-Underdog – einem Abziehbild des SVG in seinen ersten Oberliga-Jahren. Wie beurteilen Sie den Gau-Odernheimer Weg?

Ich habe großen Respekt für einen wirklich gut geführten Verein mit interessantem Einzugsgebiet, der tolle Arbeit macht. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Als wir in der Oberliga ankamen, waren wir in vielen Punkten völlig außer Konkurrenz und haben uns dann Schritt für Schritt entwickelt.

Warum lohnt sich der Derby-Besuch am Sonntag?

Weil wir mit Sicherheit ein tolles, interessantes Spiel sehen werden. Die Anstoßzeit gibt vielen die Möglichkeit, nach anderen Spielen noch vorbeizukommen. Wir wollen es, auch drumherum, als Highlight gestalten.

Das Interview führte Torben Schröder.