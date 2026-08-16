 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Halbzeit am Niederrhein! So stehen die Ergebnisse

Die Saison startet am Niederrhein wieder durch - und bietet am ersten Wochenende einige Highlights.

von André Nückel · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser
Der FC Büderich und der SC St. Tönis starten in die Oberliga.
Der FC Büderich und der SC St. Tönis starten in die Oberliga. – Foto: Jens Terhardt

Verlinkte Inhalte

KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE
KL C-FP 3 MG/VIE

Zum Saisonstart am Niederrhein rollt der Ball wieder auf allen Plätzen. Auf FuPa gibt es alle Ergebnisse, Liveticker, Aufstellungen, Tabellen, Spielpläne und Daten zur neuen Spielzeit im Überblick.

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid-Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 16. August 2026

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
0
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
0

Heute, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
17:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
0
0

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
0
2

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
0

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1
3

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
1
1
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
1
1

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
0
0

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
0
0
+Video

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches