Halbzeit am Niederrhein: Das sind die Zwischenstände! Spieltag am Niederrhein: Es gibt wieder einige Top-Duelle, aber auch viele spanende Duelle im Ticker. Ergebnisse, Tabellen, News und mehr nur auf FuPa Niederrhein. von André Nückel · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

Nach einem Pokalcoup fordert der TuS Xanten Tabellenführer VfL Rhede. – Foto: Sven Hanisch