 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Halbzeit am Niederrhein: Das sind die Zwischenstände!

Vor Ostern stehen noch drei Spieltage an, angefangen mit dem 22. März. Was euch erwartet - Spiele, Termine und viel mehr!

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Spieltag am 22. März.
Spieltag am 22. März. – Foto: Alexander Biehler

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Vor Ostern stehen noch drei Spieltage an, angefangen mit dem 22. März. Was euch erwartet - Spiele, Termine und viel mehr! Die FuPa-Spieltagsübersicht wird mehrfach am Tag aktualisiert.

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Eine Auswahl von Spielen am 22. März 2026

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
2

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1
1

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1
0

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
2

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
1
0

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1
2
+Video

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
1
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
2
1
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
1
1

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
0

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
0
0

Heute, 14:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
3
0

Heute, 13:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1
1
Abpfiff

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