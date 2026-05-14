Halbfinals: Rosport und Rodange haben alles richtig gemacht

Differdingen war gegen Nachbar Rodange überlegen und dies über 120 Minuten – wäre es nicht so gewesen, wäre das schon überraschend gewesen. Gleich zu Beginn traf Reis die Latte und mit dem Glück des Tüchtigen hielten die Gäste die Null bis Mitte der 2.Hälfte. Als Reis dann aus dem Rückraum das 1:0 gelang (70.‘), dachte man, der Bann wäre gebrochen. Aber mitnichten: Differdingen verpasste die Entscheidung und plötzlich bäumte sich Rodange auf. Muzhaquis Fernschuss ging noch daneben, doch spät in der Nachspielzeit traf Schur im Anschluss an einen Freistoß zum 1:1 (90.‘+6)!

Auch in der Verlängerung dominierte der FCD, ohne aber das Tor zu treffen. Rodange bekam also die Chance, im Elfmeterschießen für die Sensation zu sorgen. Das Gros der insgesamt vierzehn Schützen war beeindruckend sicher vom Punkt, nur bei Differdingens Buch wurde es knapp. Ausgerechnet Ex-Nationalspieler Aldin Skenderovic scheiterte mit dem insgesamt dreizehnten Versuch und Differdingens Legende Franzoni traf zur Entscheidung - bitter für Rodange, dessen Matchplan eigentlich aufgegangen war, nur um am Ende leer auszugehen.

Nach dem Pokalmittwoch wurde eine Niederkorner Seuchensaison mit dem Aus aus der „Coupe de Luxembourg“ besiegelt. Dabei begann die Partie ordentlich für die Hausherren: nach einer tollen Hereingabe von rechts traf Duarte in der 20.‘ zum 1:0. In einer ansehnlichen Begegnung erarbeitete sich Rosport zur Pause hin ein Plus an Torchancen, fand den Weg ins Netz aber nicht. Nach einer Stunde fiel dann eine nur vermeintliche Vorentscheidung: nach einem an Avdusinovic verursachten Elfmeter trat dieser selber vom Punkt an, scheiterte zwar an Bürger, doch der zur 2.Hälfte eingewechselte Corral staubte den Abpraller am rechten Pfosten zum 2:0 ab (63.‘).

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Es war dies die beste Niederkorner Phase, bis Rosport sich in den Schlussminuten auf beeindruckende Art und Weise wieder aufbäumte. Trafen die Gäste über rechts kommend zunächst nur das Außennetz, so war es kaum 120 Sekunden später Kapitän Marques, der aus rund 17 Metern platziert unten rechts ins Eck traf (2:1, 87.‘). Der FC Progrès hatte noch nicht richtig begriffen, was los war, schon stand es 2:2 (90.‘): Niederkorn verteidigte eine Mehrfachchance der Gäste unzureichend, das Leder kam links in den Strafraum zu Ferreira, der mit einem tollen Schlenzer Richtung langem Pfosten traf.

In der Verlängerung machte der FC Victoria hinten dicht, insgesamt gab es nur eine klare Torchance während der dreißig Extraminuten, doch nach einem Rosporter Konter war der Abschluss viel zu schwach. Im Elfmeterschießen versagten dem FC Progrès die Nerven, Sacras scheiterte am Pfosten und Hoxha an Bürger, so dass Rosport nur viermal anzutreten brauchte – da alle Schüsse vom Punkt der Gäste saßen, zieht man zum zweiten Mal nach 2008 ins Endspiel der „Coupe de Luxembourg“ ein!

Forkel: „ein schöner Moment, den wir uns aufgrund des Saisonverlaufs verdient haben“

Rosport-Trainer Martin Forkel: „In der ersten 25 Minuten waren wir nicht richtig im Spiel, der Block stand tief und wir waren nicht aggressiv genug. In eigenen Ballbesitzphasen wirkten wie manchmal wie gehemmt, vielleicht lag es daran, dass man in einem Halbfinale dann doch etwas zu verlieren hat. Nach dem 1:0 für Niederkorn kamen wir dann aber zu einigen Abschlüssen. In der 2.Halbzeit gestalteten wir das Spiel offener und wir sind höher angelaufen, doch nach einem individuellen Fehler in einer Pressingsituation gab es als Folge den Elfmeter für Niederkorn. Danach waren wir mental für einige Minuten tot.

Wir änderten das System, lösten die Fünferkette auf und stellten auf ein 4-1-4-1 um. Dadurch ging es besser. Der Hintergrund dieser Idee war, dass Niederkorn im Derby am letzten Spieltag während dieser Phase ebenfalls eingebrochen war. Sie haben uns dann in der Tat auch die Tür offengelassen. Nach Steinis Schuss ins Außennetz ging ein Ruck durch die Mannschaft und durch Willen und Einsatz schafften wir es in die Verlängerung, in der wir kaum noch etwas zuließen, aber durch die Schlussphase der regulären Spielzeit fehlte uns die Kraft, um noch mehr zu erreichen. Elfmeterschießen hatten wir nicht trainiert.

Ein Finale ist immer etwas Besonderes, eine große Bühne im Nationalstadion. Vor einigen Jahren hatten wir es leider nicht geschafft, damals waren wir im Halbfinale ausgeschieden. Wenn man jetzt die Umstände betrachtet, dass ich in Rosport aufhören werden, wird das für mich persönlich ein super Abschluss. Es ist ein schöner Moment, den wir uns aufgrund des Saisonverlaufs aber auch verdient haben. Wir werden mit dem Ziel zum Endspiel, um zu gewinnen. Das wird ein einmaliger Moment. Wir müssen jetzt die Spannung hochhalten, Differdingen hat mit der Liga gegenüber uns aber noch drei Finals zu spielen.“

Das Finale

Das Endspiel zwischen Rosport und Differdingen findet am Freitag, den 29.Mai ab 19:30 Uhr im Stade de Luxembourg statt.