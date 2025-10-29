Halbfinals im Niedersachsenpokal stehen fest

– Foto: Reinhard Rehkamp

In der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) in Barsinghausen sind am Dienstagabend die Halbfinals im Niedersachsenpokal ausgelost worden. Während im Wettbewerb der Dritt- und Regionalligisten unter anderem der VfB Oldenburg auf den SV Drochtersen/Assel trifft, stehen auch im Amateurbereich zwei attraktive Duelle an.

Der SV Wilhelmshaven bekommt es dabei auf heimischem Platz mit dem TuS Bersenbrück zu tun. Im zweiten Halbfinale empfängt der Lüneburger SK Hansa den 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Damit kämpfen vier ambitionierte Oberligisten um den Einzug ins Endspiel des Amateurpokals. Die Halbfinalisten hatten sich zuvor in einem breit besetzten Teilnehmerfeld durchgesetzt, das traditionell Mannschaften aus den höchsten niedersächsischen Amateurligen umfasst.

Im Wettbewerb der Dritt- und Regionalligisten kommt es zu den Begegnungen SSV Jeddeloh II – TSV Havelse sowie VfB Oldenburg – SV Drochtersen/Assel. Beide Spiele versprechen ebenfalls Spannung, zumal sowohl Havelse als auch Drochtersen in den vergangenen Jahren wiederholt tief im Wettbewerb standen. Die Titelverteidiger SV Atlas Delmenhorst (Profirunde) und TuS BW Lohne (Amateurrunde) sind bereits ausgeschieden. Zuletzt triumphierten der TuS Bersenbrück in der Saison 2022/23 bei den Amateuren und der TSV Havelse 2019/20 bei den Profis.