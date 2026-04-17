Halbfinalpaarungen im Kreispokal Kempen-Krefeld stehen fest

von links. Hubert Hinrichs (Fußballausschuss), Michael Bieck (Sportlicher Leiter TSV Kaldenkirchen), Torsten Trienekens (Filialleiter der Sparkasse Krefeld in Kaldenkirchen), Michaela Stiels (Fußballverband-Niederrhein), Tim Pelzer (Kreisvorstand). Vorab vielen Dank! – Foto: Fußballkreis Kempen-Kref

Gastgeber ist in diesem Jahr der TSV Kaldenkirchen. Die Spiele finden am Pfingstmontag, dem 25. Mai, auf der Jahnkampfbahn in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen, Buschstraße 37 statt. Der 1. Vorsitzende des Ausrichters Jochen Heußen sagt: „Nach drei Jahren haben wir endlich den Zuschlag für die Ausrichtung bekom-men. Wir freuen uns darauf, die besten Pokalmannschaften des Kreises begrüßen zu dürfen.“

Die Halbfinalpaarungen

Diese Mannschaften stehen bei den Frauen und bei den Herren bereits fest. Wer allerdings ins Finale einzieht oder aber um Platz drei spielt, das wird zuvor noch in den Halbfinalspielen ermittelt. Bei den Frauen stehen sich am Mittwoch, dem 22. April um 19.30 Uhr der SC Krefeld 1905 und Union Nettetal gegenüber. Einen Tag später um 19.30 ist Viktoria Anrath beim FC St. Hubert zu Gast.

Mi., 22.04.2026, 19:30 Uhr VSF Amern VSF Amern SC Union Nettetal Nettetal 19:30 PUSH

Mi., 22.04.2026, 19:30 Uhr SC Krefeld 05 SC Krefeld SC Union Nettetal Nettetal 19:30 PUSH

Im Duell zweier Landesligisten treffen bei den Herren am Mittwoch dem 22. April um 19.30 Uhr die VSF Amern und Union Nettetal aufeinander. Einen Tag zuvor empfängt um 19.30 Uhr der TSV Kaldenkirchen den OSV Meerbusch.

Bei den Herren Ü-32 stehen mit dem SC St. Tönis und dem SSV Strümp erst zwei Halbfinalteilnehmer fest. Die beiden anderen Halbfinalisten wer-den noch in den Spielen TVAS Viersen gegen SC Waldniel und SC Schiefbahn gegen SuS Schaag ermittelt. „Ich bin sehr gespannt, wer sich in den Halbfinalspielen durchsetzt und dann um die großen Pokale spielt“, sagt Tim Pelzer vom Kreisvorstand Kempen/Krefeld.

Bei den Herren sind die Halbfinalisten alle für den Niederrheinpokal qualifiziert. Alle Teams erhalten einen Pokal sowie Sach- und Geldpreise, gestiftet von der Sparkasse Krefeld. Der jeweilige Pokalsieger erhält zusätzlich den großen Wanderpokal. Der Leiter der Sparkassenfiliale in Kaldenkirchen sagt: „Besonders im WM-Jahr ist es toll, ein solches Event hier im Ort zu haben. Persönlich freut es mich, dass auch der TSV am Finaltag mit dabei ist.“