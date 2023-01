Halbfinales im Kreispokal ausgelost Währen der Futsal Hallenkreismeisterschaftsendrunde in Görlitz wurden die Lose gezogen.

Die Halbfinalspiele sollen an Pfingsten 2023 ausgetragen werden.

Der Fussballverband der Oberlausitz hat am vergangenen Sonntag die beiden Halbfinalpartien im Kreispokalwettbewerb der Männer ausgelost und folgende Begegnungen ermittelt:

Zunächst muss aber noch eine Partie des Viertelfinals nachgeholt werden. Die Begegnung zwischen dem SV Neueibau und dem Bertsdorfer SV war im November 2022 ausgefallen und soll nun am Sonntag, dem 26.02.2023 steigen. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz an der Doktor-Külz-Straße in Neugersdorf soll dann um 14:30 Uhr sein.

Laut Oberlausitzer Fussballverband hat sich bisher nur der Ostritzer BC mit seinem Neißestadion für das Finale beworben. In den nächsten Wochen entscheidet der Verband über die Vergabe des Endspiels. (gs)