Halbfinale wird ausgelost und Verlängerungen in der Landesliga

Timo Müller wird auch in der neuen Saison für uns auflaufen. Unser Flügelspieler, der aber auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, wird in seine fünfte Saison in Blau und Weiß gehen.

Jannis Wacker, der inzwischen zu den erfahreneren Leistungsträgern gehört, spielt auch in der kommenden Saison für seinen Heimatverein. In dieser Saison glänzt er als Innenverteidiger mit starken Leistungen und ist fester Bestandteil unserer Abwehrreihe.

Julian Erhardt hat auch in der kommenden Runde (Geiß-) Bock auf unsere SpVgg. Unser Außenverteidiger ist nicht mehr aus dem Team wegzudenken und hat sich zu einer wichtigen Stütze entwickelt.

Benjamin Utz spielt auch in der kommenden Saison für unsere Farben. In dieser Saison bringt es unsere Nummer 29 bisher auf starke 13 Scorerpunkte. Vor allem seine trickreichen Dribblings bringen so manchen Gegenspieler an den Rand der Verzweiflung.

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Gebersheim kann weitere wichtige Spieler für die kommende Saison bestätigen: Angelos Potsis, Hans Essig, Noel Tisch, Murat Tekeli, Tim Decker und Michael Sioumbouras bleiben an Bord. Mit diesen Verlängerungen setzt der Verein ein weiteres Ausrufezeichen für Kontinuität und Stabilität im Team vom zukünftigen Trainer Kai Liedtke. Weitere Gespräche folgen.

Fußballbezirk Nordschwarzwald

In Freudenstadt, im Rahmen des Viertelfinalspiels gegen Altburg, wird Pokalspielleiter Martin Stede am Ostermontag das Halbfinale im Bezirkspokal auslosen.

