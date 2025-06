Halbfinale um U17-DM im Ticker: Gladbach zur Pause 2:1 gegen Bayern

Auch dieses Highlight lassen wir uns natürlich nicht entgehen und berichten live: Am Sonntag um 11 Uhr stehen sich im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft der U17 die Nachwuchsteams von Borussia Mönchengladbach und des FC Bayern München gegenüber. Und die Erinnerung an viele große Fußball-Duelle wird dadurch zusätzlich unterstützt, dass der VfL das Spiel im 125. Jahr beider Jubiläums-Vereine in das große Stadion im Borussia-Park verlegt hat. Wir sind für Euch live vor Ort.

Beide Teams haben sich im erstmals ausgespielten Modus der neuen DFB-U17-Nachwuchsliga für die Vorschlussrunde qualifiziert. Die Gladbacher belegten dabei Platz 1 in der Vor- und Platz drei in der Hauptrunde, im Achtelfinale gab es dann ein 5:3 nach Verlängerung gegen Hertha BSC und im Viertelfinale ein nicht minder spannendes 4:3, bei dem die Gladbacher gegen die TSG Hoffenheim zwischenzeitlich bereits 1:3 hinten gelegen hatten. "Der Mannschaft ist eine große Vorfreude anzumerken, und die Stimmung bei den Jungs ist sehr positiv! Wir haben es sehr genossen, eine Einheit im Stadion zu absolvieren – das war schon etwas Besonderes. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns darauf, wenn es dann am Sonntag um 11 Uhr endlich so weit ist", wird Cheftrainer Mihai Enache bei borussia.de zitiert. Auf die Langzeitverletzten Rio Bromfield, Lennart Steggink, Felix Wilms und Asher Artz müssen die Gladbacher weiterhin verzichten.

Auch Bayern lag im Viertelfinale zunächst hinten