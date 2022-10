Halbfinale terminiert Badischer Pokal +++ Am 14. März 2023 geht es um den Finaleinzug

In der Runde der letzten Vier empfängt Oberligist 1. CfR Pforzheim den 1.FC Mühlhausen aus der Verbandsliga. Der FC Zuzenhausen, ebenfalls Verbandsligist, spielt zu Hause gegen Regionalliga-Klub FC-Astoria Walldorf. Beide Partien finden am 14. März 2023 um 19 Uhr statt.

Das Endspiel wird am Finaltag der Amateure am 3. Juni 2023 ausgetragen. Dann geht es um den Pokalsieg und den Einzug in den DFB-Pokal.