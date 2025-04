Halbfinale steht beim Bezirkspokal der Frauen an

Do., 03.04.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SV Horrheim Do., 03.04.25 19:00 Uhr SG SV Horrheim / Häfnerhasl. / Sternenfels II - TSV Heimsheim

Do., 10.10.24 19:00 Uhr SG Roßwag Großglattbach - TSV Heimsheim 1:4

Do., 10.10.24 19:00 Uhr FSV Oßweil - SV Salamander Kornwestheim 0:1

Do., 24.10.24 19:00 Uhr SG SV Horrheim / Häfnerhasl. / Sternenfels II - FC Biegelkicker Erdmannhausen II 3:0

Do., 24.10.24 19:30 Uhr FC Biegelkicker Erdmannhausen - SV Horrheim 1:3

---

Das war das Achtelfinale

Di., 24.09.24 19:00 Uhr FSV Oßweil - SV Leonberg/Eltingen 3:0

Mi., 25.09.24 19:00 Uhr SB Asperg - SV Horrheim 0:1

Do., 26.09.24 19:00 Uhr SG Roßwag Großglattbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 3:1

Do., 26.09.24 19:00 Uhr TSV Münchingen III - TSV Heimsheim 0:3

Do., 26.09.24 19:00 Uhr TV Aldingen - FC Biegelkicker Erdmannhausen 0:2

Do., 26.09.24 19:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Salamander Kornwestheim 0:3

Do., 10.10.24 19:00 Uhr SG SV Horrheim / Häfnerhasl. / Sternenfels II - TSV Schafhausen 3:2

Do., 10.10.24 19:00 Uhr FC Biegelkicker Erdmannhausen II - TSV Ludwigsburg 1:0

---

Das war die Qualifikation

Fr., 30.08.24 19:00 Uhr TSV 1899 Benningen zg. - FSV Oßweil 0:3

Do., 26.09.24 19:00 Uhr FC Biegelkicker Erdmannhausen II - VfB Tamm 10:0

Do., 26.09.24 19:00 Uhr SG SV Horrheim / Häfnerhasl. / Sternenfels II - TSV Ottmarsheim II 1:0