Halbfinale Niederrheinpokal: Vorverkauf startet ab Montag, 9.03.2026

Die Anhänger des 1. FC Bocholt können ab dem kommenden Montag Tickets für das Halbfinale erwerben – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Am Samstag, den 28.03.2026 steht das Niederrheinpokal-Halbfinale zwischen dem Regionalligisten 1. FC Bocholt und dem Drittligisten MSV Duisburg an. Am kommenden Montag, den 9.03.2026 beginnt der Vorverkauf der Tickets für das Duell.

Für die anstehende Pokalpartie gegen den MSV Duisburg hat der 1. FC Bocholt in Abstimmung mit dem Gastverein alle Ticketmodalitäten festgelegt. Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich offline in der Geschäftsstelle.

Nach dem überraschenden Viertelfinalsieg gegen RW Oberhausen empfängt der 1. FC Bocholt nun den MSV Duisburg im eigenen Stadion. Das sind die wichtigsten Informationen zum Ticket-Vorverkauf, der am kommenden Montag startet:

•⁠ ⁠7–10 Jahre: 6 €

•⁠ ⁠Ab 18 Jahre: 17 €

•⁠ ⁠Ermäßigt: 15 €*

Sitzplatz: 30 €

Rollstuhlfahrer / Sehbehinderte inklusive Begleitperson: 10 €

•⁠ ⁠Ermäßigungsberechtigt: Jugendliche (11–17 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Personen im BFD/FSJ, Rentner sowie Menschen mit Behinderung (ab GdB 50).

Der Ticketverkauf findet ausschließlich offline in der Geschäftsstelle statt. Da die Einnahmen mit dem Gastverein geteilt werden, kann es für Mitglieder leider keine Ermäßigungen geben.

Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber

09.03.2026 | 18–20 Uhr

Exklusiver Vorverkauf für Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Fanclubs

10.03.2026 | 18–20 Uhr

Exklusiver Vorverkauf für Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Fanclubs

Pro Person können maximal drei Tickets erworben werden.

Wichtig: Dauerkarten haben für diese Partie keine Gültigkeit.

Einzelspiel-Tickets für Dauerkarteninhaber: vor Ort sichern

Die reservierten Plätze der Dauerkarten können am 09.03.26 sowie am 10.03.2026 jeweils von 18:00-20:00 Uhr erworben werden. Die Reservierungen laufen am 10. März 2026 um 20:00 Uhr aus. Daraufhin gehen die nicht abgerufenen Karten in den freien Verkauf.

Sollten nach den beiden exklusiven Vorverkaufstagen noch Karten verfügbar sein, öffnet der Heimverein den offenen Verkauf zu folgenden Zeiten:

👉 12.03.2026 | 18–20 Uhr

👉 13.03.2026 | 17–20 Uhr

👉 15.03.2026 | 09–12 Uhr

Fanclubs müssen, die von ihnen abgerufenen Ticket-Kontingente bis spätestens 08. März 2026, 18:00 Uhr, melden. Die Tickets können zu den bekannten Vorverkaufszeiten abgeholt werden. Nicht abgeholte Tickets gehen nach der Frist in den freien Verkauf über.

Für die Anhänger des MSV Duisburg findet über den Gastverein ein separater Vorverkauf statt. Sollten nach den Vorverkaufsphasen noch Tickets verfügbar sein, öffnen die Tageskassen am Spieltag um 13:30 Uhr.

Reservierungen per E-Mail oder Telefon sind nicht möglich.