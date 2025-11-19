Halbfinale komplett - Auslosung am 15.12. - Termine 24.03./14.04.2026

Lars Bender gab nach dem intensiven Pokalfight zu Protokoll: "Wir haben ein geiles Fußball-Spiel und einen tollen Pokalabend erlebt mit dem glücklichen Ende für uns. Ich bin begeistert von unserer Mannschaft, weil sie das ganze Spiel und insbesondere trotz Rückstand an sich geglaubt hat und sich dann auch dafür belohnt hat. Beide Mannschaften haben mit hoher Intensität gespielt und wollten weiterkommen, daher bin ich sehr glücklich, dass so ausgegangen ist. Eflmeterschießen ist immer ein stückweit Glücksache, aber mit dem Herz und Glauben der Mannschaft haben wir uns das auch verdient in die nächste Runde einzuziehen. Wir freuen uns darauf und sind gespannt, was das Los für uns bereithält. Das ist für Verein und Fans einfach eine tolle Sache!"



Damit stehen nun alles Halbfinalteilnehmer fest. Von einst 64 Teams sind folgende vier Teams übrig geblieben:



3. Liga

TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg



Regionalliga Bayern

SV Wacker Burghausen, FC Würzburger Kickers





Wann werden die Halbfinal-Paarungen ausgelost?

Wer gegen wen spielt, wird am Montag, den 15. Dezember im Münchner Haus des Fußballs ausgelost. Angedacht ist, dass um 15 Uhr gestartet wird und die Auslosung live über den Instagram-Kanal des BFV verfolgt werden kann. Dabei sind alle Paarungen möglich. Der niederklassigere Verein hat Heimrecht bzw. der Erstgezogene.



Wann sollen die Halbfinalspiele über die Bühne gehen?

Gespielt werden soll entweder am Dienstag, den 24. März 2026 oder am Dienstag, den 14. April 2026. Im Fall einer möglichen TV-Übertragung durch den Bayerischen Rundfunk (BR) würde Samstag, der 28. März 2026 als Spieltermin angepeilt werden.