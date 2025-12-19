Halbfinale - Knallerspiele mit Spitzenreiter und Titelverteidiger

Dort ist Spannung pur angesagt. Schafft der TUS Hilter als aktueller Spitzenreiter das Double? Oder erreicht der VFL Kloster Oesede mit dem dritten Finalsieg in Folge einen Pokal-Hattrick. Vielleicht gelingt den zuletzt stark verbesserten Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst mit dem Pokalsieg der große Clou. Auch der Kreisliga-Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II besitzt die sportlichen Voraussetzungen, um den Titel an die Saline zu holen.

Der SV Hankenberge als Mannschaft aus der 1. Kreisklasse Osnabrück könnte bereits mit einer Finalteilnahme für eine echte Pokalsensation sorgen.

Die Halbfinalspiele sind wie folgt angesetzt.

Da treffen aus der der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - der Tabellenführer TUS Hilter sowie der Tabellenzweite und Titelverteidiger VFL Kloster Oesede auf einander. Herbstmeister TUS Hilter hatte sich im Viertelfinale gegen den TUS Bad Essen aus der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - durchgesetzt. Gegner VFL Kloster gewann beim Spitzenteam aus der 1. Kreisklasse TV Neuenkirchen mit 5:6 (1:1) nach Elfmeterschießen.