Allgemeines
Titelverteidiger VFL Kloster Osede bei Pokalübergabe – Foto: Thomas Falke
Halbfinale - Knallerspiele mit Spitzenreiter und Titelverteidiger
Coach van der Sanden: „Pokalsieg wäre für TUS Hilter etwas ganz Besonderes“
Die Meisterschaftsspiele im laufenden Jahr sind abgeschlossen, im kommenden Jahr geht es weiter. Dann stehen steht ebenfalls das mit Spannung erwartete Halbfinale im Kreispokal auf dem Programm.
Dort ist Spannung pur angesagt. Schafft der TUS Hilter als aktueller Spitzenreiter das Double? Oder erreicht der VFL Kloster Oesede mit dem dritten Finalsieg in Folge einen Pokal-Hattrick. Vielleicht gelingt den zuletzt stark verbesserten Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst mit dem Pokalsieg der große Clou. Auch der Kreisliga-Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II besitzt die sportlichen Voraussetzungen, um den Titel an die Saline zu holen.
Der SV Hankenberge als Mannschaft aus der 1. Kreisklasse Osnabrück könnte bereits mit einer Finalteilnahme für eine echte Pokalsensation sorgen.
Die Halbfinalspiele sind wie folgt angesetzt.
Da treffen aus der der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - der Tabellenführer TUS Hilter sowie der Tabellenzweite und Titelverteidiger VFL Kloster Oesede auf einander. Herbstmeister TUS Hilter hatte sich im Viertelfinale gegen den TUS Bad Essen aus der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - durchgesetzt. Gegner VFL Kloster gewann beim Spitzenteam aus der 1. Kreisklasse TV Neuenkirchen mit 5:6 (1:1) nach Elfmeterschießen.
Im zweiten Halbfinale des Kreispokal-Wettbewerbs trifft der ambitionierte Tabellendritte der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - SV Bad Rothenfelde II auf den Sieger des Viertelfinales zwischen Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst und der SG Hankenberge-Wellendorf. Das Spiel ist in der letzten Novemberwoche witterungsbedingt abgesagt worden und wurde direkt nach der Winterpause am 18. März 2026 um 19.30 Uhr neu angesetzt.
Die beiden Halbfinal-Spiele wurden am Mittwoch, den 22. April 2026 um 19.30 Uhr angesetzt. Die Sieger des Halbfinales bestreiten das Pokalfinale, dessen Ansetzung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.
Wir haben uns beim Trainer des Herbstmeisters Patrick van der Sanden erkundigt, wie wichtig ihm der Pokalwettberb im Hinblick auf spannenden Kampf um die Meisterschaft sei. Er gab uns folgendes Statement: "Wenn man im Pokal Halbfinale steht und ein Heimspiel hat, will man natürlich auch ins Finale. Den Pokal zu gewinnen wäre für den Verein etwas ganz Besonderes. Aber mit VFL Kloster Oesede kommt ein Gegner, der mit uns auf Augenhöhe ist und den man nicht mal so eben schlägt. Sie zählen seit Jahren zu den Top Mannschaften in der Liga und haben zweimal hintereinander den Pokal gewonnen. Es wird ein enges Spiel. Nichtsdestotrotz liegt unser Fokus natürlich klar auf der Meisterschaft.