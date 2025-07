Halbfinale ist komplett

Der 27. Blausteinsee-Cup von Rhenania Lohn steht vor einem ereignisreichen Wochenende. Am heutigen Freitag finden die Halbfinalspiele statt, am Samstag steigt die Open-Air-Music-Night mit namhaften Acts und garantiert toller Stimmung und am Sonntag kommt es zu den Finalspielen.

Neben den bereits am Vortag für das Halbfinale qualifizierten Kohlscheider BC und JSV Baesweiler lösten am gestrigen Donnerstag vor sehr ansehnlicher Zuschauerkulisse der SC Kellersberg und der SV St. Jöris ihre Halbfinaltickets. Kellersberg musste sich gegen den VfR Übach-Palenberg jedoch strecken, nachdem der VfR in der 8. Minute mit 1:0 in Führung ging: Beim um die Mauer gezirkelten, flachen Freistoß von Ufuk Düven reckte sich der Kellersberger Schlussmann vergebens. In der 15. Minute nutzte Kellersbergs Calvin Steiner einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Es entwickelte sich interessantes, temporeiches Spiel, das für einige Beobachter das beste des bisherigen Turniers war. Am Ende setzte sich Kellersberg durch: Mert Bayindir, einer von mehreren früheren Lohnern im Team, schob nach einer schönen Kombination überlegt zum 2:1 ein (35.).



Danach war Kellersberg gegen Rhenania Lohn gefordert. Die Gastgeber bildeten einen kompakten Defensivriegel und erkämpften aufopferungsvoll ein 0:0-Unentschieden. Kellersberg reichte der Punkt für den Gruppensieg und Lohn hatte trotz der bekannten Schwierigkeiten im abschließenden Spiel der Gruppe B sogar die Chance aufs Weiterkommen. Dafür mussten die Rot-Weißen den SV St. Jöris schlagen. Dies gelang trotz ungebrochener Kampfstärke jedoch nicht. St. Jöris erwies sich als versierteres Team und gewann mit 1:0. Leon Diegeler vollendete einen über die rechte Seite vorbereiteten Angriff in der 21. Minute.



Am heutigen Freitag kommt es zu diesen zwei Halbfinalspielen über 2 x 30 Minuten:

18:30 Uhr: Kohlscheider BC – SV St. Jöris

20:15 Uhr: SC Kellersberg – JSV Baesweiler