 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Halbfinale in Kleve-Geldern live: Goch Favorit, Spannung in Twisteden

Kreispokal Kleve-Geldern: Das Halbfinale steht an! Der SV Veert ist Underdog gegen Viktoria Goch, zwischen DJK Twisteden und SF Broekhuysen dürfte es ein Duell auf Augenhöhe geben.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
SV Veert trifft auf Goch.
SV Veert trifft auf Goch. – Foto: Jens Terhardt

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Vikt. Goch

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht das Halbfinale an. Am Dienstag empfängt der abstiegsbedrohte A-Ligist SV Veert den Landesligisten Viktoria Goch, am Mittwoch fordert die DJK Twisteden den frischgebackenen Tabellenführer und Ligarivalen Sportfreunde Broekhuysen.

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Kreispokal Kleve-Geldern, Halbfinale 1: SV Veert - Viktoria Goch

Heute, 19:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
19:30live

>>> Liveticker SV Veert - Viktoria Goch

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Kreispokal Kleve-Geldern, Halbfinale 2: DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:30

>>> Liveticker DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

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So liefen die vorigen Runden im Kreispokal

1. Runde
Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern zg. - TSV Nieukerk 1:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim zg. - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6
Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau 2:3
Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8

2. Runde
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3
Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3
Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3

Achtelfinale
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2
Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4
Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0
Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2
Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3
Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0
Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2

Viertelfinale
Mi., 18.02.26 20:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Twisteden 0:3
Mi., 25.02.26 19:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf 3:0
Mi., 25.02.26 20:00 Uhr Uedemer SV - Sportfreunde Broekhuysen 1:2

Halbfinale
Di., 17.03.26 19:30 Uhr SV Veert - Viktoria Goch
Mi., 18.03.26 19:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

Spiel um Platz 3
Mo., 06.04.26 14:00 Uhr -

Finale
Mo., 06.04.26 16:00 Uhr -

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