Halbfinale in Kleve-Geldern live: Goch Favorit, Spannung in Twisteden

Im Kreispokal Kleve-Geldern steht das Halbfinale an. Am Dienstag empfängt der abstiegsbedrohte A-Ligist SV Veert den Landesligisten Viktoria Goch, am Mittwoch fordert die DJK Twisteden den frischgebackenen Tabellenführer und Ligarivalen Sportfreunde Broekhuysen.
1. Runde
Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern zg. - TSV Nieukerk 1:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim zg. - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6
Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau 2:3
Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8