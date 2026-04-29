Halbfinale im WFV-Pokal: FC Holzhausen - Stuttgarter Kickers

– Foto: Jens Körner

Wenn am Dienstagabend die TSG Backnang und die SG Sonnenhof Großaspach im Halbfinale des württembergischen Verbandspokals aufeinandertreffen, prallen zwei sehr unterschiedliche Wirklichkeiten aufeinander. Hier der Oberligist im Abstiegskampf, dort der Regionalligist mit ehrgeizigen Zielen. Und doch geht es für beide um dasselbe: den Einzug ins Finale und die Hoffnung auf den DFB-Pokal.

Für die TSG Backnang ist dieses Halbfinale weit mehr als ein reizvoller Pokalabend. In einer Saison, in der der Alltag in der Oberliga vom Kampf um den Klassenverbleib geprägt ist, öffnet sich nun plötzlich ein anderer, verheißungsvoller Weg. Die Mannschaft erreichte die Runde der letzten Vier mit bemerkenswerter Nüchternheit. Im Achtelfinale gewann sie beim VfB Bösingen 2:0, im Viertelfinale folgte ein ebenso sachlicher 2:0-Erfolg beim Verbandsligisten TSV Berg. Fabijan Domic und Charalambos Parharidis entschieden die Partie bereits vor der Pause. Gerade diese Klarheit dürfte Backnang Mut machen: Im Pokal hat sich die Mannschaft bislang als diszipliniert, konzentriert und widerstandsfähig gezeigt.

Großaspach kommt mit Nachdruck und Selbstbewusstsein

Die SG Sonnenhof Großaspach reist allerdings als Favorit an. Der Regionalligist steckt im Titelrennen und hat auch im Pokal seine Ambitionen mit Nachdruck unterstrichen. Schon das Achtelfinale beim TSV Bernhausen geriet mit dem 7:0 zu einer Demonstration. Im Viertelfinale wartete dann mit dem SSV Ulm 1846 Fußball ein Gegner aus der 3. Liga, der sich mitten im Abstiegskampf befindet. Großaspach gewann 2:1 und zeigte dabei nicht nur Frühpräsenz durch Fabian Eisele, sondern auch Geduld, ehe Elias Rahn in der 73. Minute entschied. Wer einen Drittligisten ausschaltet, reist nicht vorsichtig nach Backnang, sondern mit dem Bewusstsein, dem Finale sehr nahe zu sein.

Ein Abend für Nerven, Haltung und Perspektiven

Der Reiz dieses Halbfinals liegt gerade im Spannungsverhältnis der Ausgangslagen. Backnang kann sich mit einem Sieg einen historischen Abend schenken und einer schwierigen Saison Glanz verleihen. Großaspach wiederum darf sich im engen Kalender keine Schwäche erlauben, weil der Pokal den direkten Weg in den DFB-Pokal eröffnet. Das zweite Halbfinale zwischen dem FC Holzhausen und den Stuttgarter Kickers folgt erst am 29. April, das Endspiel steigt am 23. Mai im Stadion der Kickers auf der Waldau. Für Dienstag aber gilt: Wer in Backnang besteht, ist nur noch einen Schritt von einem der wertvollsten Spiele des württembergischen Fußballs entfernt.