Halbfinale im Lübzer Pils Landespokal ausgelost Verlinkte Inhalte MV-Pokal

Der Landesfußballverband (LFV) hat am späten Dienstagnachmittag die Halbfinalspiele im Lübzer Pils Landespokal der Herren ausgelost. Die Ziehung wurde im Medienhaus der Ostsee-Zeitung in Rostock durchgeführt und vom langjährigen LFV-Medienpartner via Livestream übertragen.

Als Losfee kam die stellvertrende OZ-Chefredakteurin Carla Quick zum Einsatz. Das Ergebnis: Im Kampf um den Finaleinzug tritt Rekord-Landespokalsieger und Drittligist F.C. Hansa Rostock auswärts beim FC Schönberg 95 (Verbandsliga) an. Den zweiten Finalisten ermitteln in einem verbandsligainternen Duell der FC Förderkader René Schneider und der SV Pastow. Halbfinals und Endspiel im Mai

Spieltermin für die Vorschlussrunde ist laut Rahmenterminkalender der 1. Mai 2025. Das Endspiel im Lübzer Pils Landespokal wird im Rahmen des Finaltags der Amateure am 24. Mai 2025 ausgetragen. Das bundesweite Format mit bis zu 21 Landespokalendspielen samt einer mehrstündigen TV-Konferenz im ARD-Fernsehen feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Über den Austragungsort des Finals in Mecklenburg-Vorpommern wird der LFV in den kommenden Tagen entscheiden.

Der Gewinner des Lübzer Pils Landespokals qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal in der kommenden Saison (15.-18. August) und bestreitet in dieser ein Heimspiel gegen einen Erst- oder Zweitligisten.