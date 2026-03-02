Halbfinale im Kreispokal Kleve-Geldern ausgelost

Der SV Veert steht im Halbfinale und ist Gastgeber des Finaltags. – Foto: Sylwia Kopeć

Für den Fußballkreis Kleve-Geldern hat der Pokalspielleiter Holger Tripp dafüber informiert, dass die Paarungen für das Halbfinale im Kreispokal der Männer für Mitte März ausgelost worden sind. Das Heimrecht wurde dabei immer dem jeweils klassentieferen Team zugewiesen, sofern es denn einen Klassenunterschied gibt.

So empfängt nun am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr der A-Liga-Vorletzte SV Veert den Landesligisten Viktoria Goch. Einen Tag später ist dann zur gleichen Zeit der Bezirksligist DJK Twisteden Gastgeber des Liga-Duells mit den Sportfreunden Broekhuysen, womit es zum Vergleich des Aktuell Dritten gegen den Zweiten kommt, wobei die Gäste im Aufstiegsrennen die Nase doch mit sechs Zählern Vorsprung ein Stück weit vorne haben. Beide Partien werden natürlich bis zum bitteren Ende durchgezogen, das heißt im Zweifel mit Verlängerung und Elfmeterschießen.

Halbfinals auch bei den Frauen noch offen

Danach steht dann fest, wer am Endspieltag, der am Ostermontag, 6. April, über die Bühne gehen soll, in welcher Konstellation beteiligt ist. Begonnen wird jedenfalls um 12 Uhr mit dem Finale der Frauen. Dort müssen ebenfalls noch die Halbfinalspiele absolviert werden, in denen sich Union Wetten und Siegfried Materborn (4. März) sowie Viktoria Winnekendonk und der SV Walbeck (11. März) gegenüberstehen.