Halbfinale im Kreispokal Kleve-Geldern ausgelost

Für den Fußballkreis Kleve-Geldern hat der Pokalspielleiter Holger Tripp dafüber informiert, dass die Paarungen für das Halbfinale im Kreispokal der Männer für Mitte März ausgelost worden sind. Das Heimrecht wurde dabei immer dem jeweils klassentieferen Team zugewiesen, sofern es denn einen Klassenunterschied gibt.
So empfängt nun am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr der A-Liga-Vorletzte SV Veert den Landesligisten Viktoria Goch. Einen Tag später ist dann zur gleichen Zeit der Bezirksligist DJK Twisteden Gastgeber des Liga-Duells mit den Sportfreunden Broekhuysen, womit es zum Vergleich des Aktuell Dritten gegen den Zweiten kommt, wobei die Gäste im Aufstiegsrennen die Nase doch mit sechs Zählern Vorsprung ein Stück weit vorne haben. Beide Partien werden natürlich bis zum bitteren Ende durchgezogen, das heißt im Zweifel mit Verlängerung und Elfmeterschießen.
Danach steht dann fest, wer am Endspieltag, der am Ostermontag, 6. April, über die Bühne gehen soll, in welcher Konstellation beteiligt ist. Begonnen wird jedenfalls um 12 Uhr mit dem Finale der Frauen. Dort müssen ebenfalls noch die Halbfinalspiele absolviert werden, in denen sich Union Wetten und Siegfried Materborn (4. März) sowie Viktoria Winnekendonk und der SV Walbeck (11. März) gegenüberstehen.
Um 14 Uhr folgt dann das Spiel um Platz drei bei den Männern, ehe um 16 Uhr plangemäß das Endspiel angepfiffen werden soll, immer vorausgesetzt, dass es bei keiner der vorhergehenden Partie zu Verlängerung oder gar Elfmeterschießen kommt. Ausgetragen wird der Finaltag auf der Anlage des SV Veert, Hülspaßweg in Geldern, der Eintritt zu allen Spielen ist wieder frei, eine gute Nachricht für alle Fußballfans. Damit auch viele Besuch dem Aufruf folgen, genehmigt der Fußballkreis für diesen Tag keine mit dem Event dann konkurrierenden Freundschaftsspiele.