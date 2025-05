Halbfinale im Kreispokal Berg: Jan Wellem will Landesligist ärgern

Im Halbfinale des Kreispokal Berg empfängt der Landesligist FV Wiehl am Mittwochabend den Bezirksliga-Tabellenführer SSV Jan Wellem (Anstoß 19:30 Uhr). Während die Gastgeber dringend Rhythmus für das bevorstehende Abstiegsduell in der Liga brauchen, sieht Jan Wellem-Coach Alexander Voigt die Partie als Chance für seine zweite Reihe – will aber dennoch ins Endspiel.