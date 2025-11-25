Halbfinale im Frühjahr: Der SC St. Tönis träumt weiter vom DFB-Pokal

Wie geht es für Oberligist SC St. Tönis nach dem Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals weiter? Sonnenklar ist, dass das Team von Trainer Bekim Kastrati, der nach dem Abpfiff gegen Hilden vergangenen Mittwoch von Spielern, Staff, Verantwortlichen und Zuschauern fast frenetisch gefeiert wurde, im Halbfinale den Klassenkameraden FC Büderich erwartet.

Die Büdericher haben überraschend den Viertligisten Wuppertaler SV tief in der Nachspielzeit mit 1:0 ausgeschaltet und anschließend machten die WSV-Fans Randale. Der Termin für diese Auseinandersetzung wird der 25. oder 26. März 2026 sein. Dazu der dafür beim Fußballverband Niederrhein zuständige Oberhausener Martin Schürmann: „Wir sitzen Mitte Januar nächsten Jahres in Duisburg zusammen und werden dann festlegen, welches Halbfinalspiel am 25. und welches am 26. stattfindet.“

Der Gewinner der Partie der St. Töniser gegen Büderich – bisher ist die Bilanz der Blau-Gelben gegen diesen Kontrahenten mit drei Siegen, allerdings alle zuletzt, und zwei Niederlagen, durchwachsen – trifft dann auf den 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen (diese beiden stehen sich erst am 25. Februar 2026 gegenüber) oder den MSV Duisburg. Letzterer, der Tabellenführer der 3. Liga vor dem FC Energie Cottbus, ist als klassenhöchste Mannschaft fraglos favorisiert. Und sollte der MSV dann tatsächlich ins Endspiel einziehen – und die St. Töniser auch – und die „Zebras“ parallel in der Meisterschaft unter die ersten Vier kommen, wäre der SC St. Tönis automatisch, egal wie das Finale ausgeht, für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert. Natürlich noch einige Wenn und Aber. Aber Land ist schon in Sicht.

„Sollte das alles so kommen, dann am besten gegen Bayern München spielen“, unkte SC-Finanzchef Achim Lemmen schon nach der Begegnung gegen Hilden. Fans, die schon „Wir fahren nach Berlin“ sangen, grätschten dazwischen und wünschten sich Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach, die in St. Tönis und Umgebung eine große Fanschar ihr Eigen nennen.

US-Stürmer kommt

Personelles am Rande: Keeper Simon Sell, der am 17. April dieses Jahres beim Spiel in Kleve mit einem Wadenbeinbruch und Syndesmosebandabriss schwer verletzt ausschied, hat zuletzt in Baumberg und nun gegen Hilden bewiesen, dass mit ihm wieder stark zu rechnen ist und er den Kampf mit den drei anderen Torhütern voll aufgenommen hat. Außerdem erwartet der SC St. Tönis in der kommenden Woche die Ankunft des US-Amerikaners Richard Garcia Amador. Der 33-jährige Stürmer, der schon in Dänemark, Schweden, Island oder Mexiko als Profi spielte, wurde kürzlich in der Region Kalifornien zum Flügelspieler des Jahres ausgezeichnet.