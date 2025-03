Halbfinale im Berliner Landespokal wird ausgelost

Am morgigen Freitagabend wird das Halbfinale im Berliner Landespokal ausgelost. Die Ziehung beginnt um 18 Uhr in der BFV-Geschäftsstelle. Bei den 1. Herren sind folgende Teams noch dabei:

25.03. +++ Union-Nachwuchs holt Deutschen Meistertitel

Die B-Juniorinnen des 1. FC Union Berlin sind Deutscher Meister. In der Sportschule Wedau in Duisburg sicherten sich die Köpenickerinnen nach Erfolgen gegen Gladbach (1:0, Gruppenphase), den HSV (4:1, Gruppenphase), SGS Essen (3:2, Halbfinale) und wieder den HSV (2:1, Finale) den Futsal-Titel. Die zweite Frauenmannschaft von Union trat ebenfalls bei den Deutschen Futsal-Meisterschaften an. Im Wettbewerb der Frauen verloren die Berlinerinnen jedoch beide Gruppenspiele und mussten sich letztlich mit Platz 5 zufrieden geben.

21.03. +++ Borussia Pankow und Viktoria Berlin lösen Finalticket

Unter der Woche wurden die Halbfinalspiele im Landespokal der Frauen ausgetragen. Am Dienstag setzte sich Borussia Pankow klar gegen GW Neukölln durch (5:1). Am gestrigen Donnerstag zog Viktoria Berlin nach und schlug Hertha BSC mit 2:1.

20.03. +++ Rückzüge und Streichungen

Die SG Blau-Weiß Buch ist zum dritten Mal in dieser Saison nicht angetreten und wurde entsprechend aus der Kreisliga C St. 1 gestrichen. Auch der CFC Berlin wurde nach drei Nichtantritten aus dieser Staffel gestrichen. Steglitz GB hat derweil seine dritte Mannschaft aus der Kreisliga C St. 4 zurückgezogen.

19.03. +++ Club-Italia trennt sich von Trainer

A-Ligist Club-Italia hat sich von Trainer Sascha Wernitz getrennt. Gegenüber FuPa erklärte Mario Livolsi, sportlicher Leiter beim Verein, dass „wichtige Grundlagen für eine konstruktive Zusammenarbeit verloren gegangen sind".

18.03. +++ DFB-Pokal Halbfinale

Die B-Juniorinnen des 1. FC Union Berlin sind vor eineinhalb Wochen ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Nun wurde ausgelost. Die Köpenickerinnen müssen auf dem Weg ins Endspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten. Gespielt wird voraussichtlich am 26. April.

17.03. +++ Berliner SC verliert Finale

Die U19 des Berliner SC nahm am Wochenende an den Deutschen Futsal-Meisterschaften teil. Der Titelverteidiger kämpfte sich durch die Gruppe und schlug im Halbfinale die Spielvereinigung Deutz mit 2:1. Im Finale mussten sich die Berliner dem Niendorfer TSV in der Verlängerung geschlagen geben. Trostpreis: Der Berliner SC stellte den besten Torwart des Turniers.

16.03. +++ Hertha gibt Mädchen-Teams ab

Hertha BSC richtet sich im Frauen- und Mädchenfußball strategisch neu aus. In diesem Zuge fokussiert sich die "Alte Dame" künftig auf den Leistungssport, sprich die ersten Mannschaften im D-, B- und C-Juniorinnen-Bereich sowie die erste Frauen und die U20. Die U11, die U13 II, die U15 II, die U17 II und die dritte Frauenmannschaft kehren im Sommer zum Kooperationspartner Hertha 03 Zehlendorf zurück.

15.03. +++ Berliner SC bei den Deutschen Meisterschaften

Am Wochenende finden die Deutschen Futsal-Meisterschaften der Junioren in Duisburg statt. Bei den A-Junioren kämpft der Berliner SC am Samstag um die Titelverteidigung. Die Gruppengegner sind der Niendorfer TSV und Wacker Biberach/Mettenberg. In der anderen Gruppe spielen der SV Deutz 05, Schaumberg-Prims und der SV Schluchtern. Bei den B- und C-Junioren ist Berlin nicht vertreten. Die D-Junioren spielen keine Deutsche Meisterschaft aus.

14.03. +++ Football beim BFC Preussen

Das Preussenstadion, in dem Oberligist BFC Preussen seine Heimspiele austrägt, wird künftig auch für American Football genutzt. Berlin Thunder, ein Team aus der European League of Football, wird die kommenden drei Spielzeiten ebenfalls im Preussenstadion auflaufen. In diesem Zuge wird das Stadion an die neuen Anforderungen angepasst. So werden unter anderem neue Sitzplätze geschaffen. Die neue ELF-Saison beginnt Mitte Mai.

13.03. +++ Viertelfinale im Nike Youth Cup ausgelost

In den Pokalwettbewerben der Junioren wurde das Viertelfinale ausgelost. Alle Partien im Überblick:

U19

SV Tasmania - SC Borsigwalde

Hertha 03 - Berliner SC

Stern Marienfelde - Hertha BSC

BFC Preussen - 1. FC Union

U17

Hertha 03 - Tennis Borussia

BSC Kickers - VSG Altglienicke

SC Staaken - Hertha BSC

BFC Dynamo - 1. FC Union

U15

SF Charlottenburg-Wilmersdorf - SV Empor

Berliner AK - Hertha BSC

TSV Rudow - Berliner SC

Tennis Borussia - Hertha 03

U13

Stern 1900 - Hertha BSC

FC Internationale - SC Staaken

SV Tasmania - Frohnauer SC

Viktoria Berlin - Hertha 03

11.03. +++ DFB-Pokal-Reise der Union-Mädchen geht weiter

Die U17-Juniorinnen des 1. FC Union sind am Wochenende ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Am Trainingszentrum Oberspree setzten sich die Köpenickerinnen mit 3:0 gegen Bayer 04 Leverkusen durch.

11.03. +++ Heimrecht-Tausch im Landespokal

In knapp eineinhalb Wochen stehen die Viertelfinals im Landespokal an. Im Wettbewerb der 1. Herren treffen dort unter anderem Croatia und der BFC Dynamo aufeinander. Für dieses Spiel wurde nun das Heimrecht getauscht. Der Tabellenführer der Berlin-Liga wird am Sonntag, den 22. März im Sportforum beim Regionalligisten antreten.