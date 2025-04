Halbfinale: Empor-Oldies wollen’s wissen

Nachdem sowohl unsere D1 als auch die 1. Männermannschaft jeweils denkbar knapp mit 0:1 den Einzug ins Finale verpassten, ruhen die Hoffnungen nun auf unserer Ü35! Die Spielgemeinschaft SSV Vimaria 91 Weimar / FC Empor Weimar 06 will am Freitagabend alles in die Waagschale werfen, um Pokalverteidiger und Favorit SV Stahl Unterwellenborn ein Bein zu stellen und doch noch ein Empor-Team ins Kreispokal-Finale zu bringen.