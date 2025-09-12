Nachdem unsere Wölfe in den letzten Spielen zum Teil sehr unglückliche Niederlagen hinnehmen mussten, ging es am Donnerstag im Pokal der Reservisten an die Wilhelmshöher Allee. Im Viertelfinale stand man Wilhelmshöhe II gegenüber. Trotz ein paar personeller Ausfälle war klar, dass man einen Sieg einfahren musste und sich damit wieder ein wenig Selbstvertrauen zurückholen wollte.
Das Spiel begann, und schnell wurde klar, dass der vorher überlegte Spielplan nicht funktionierte. Anstatt dass die Wölfe das Spiel dominierten, war die erste Hälfte geprägt von Ungenauigkeiten und individuellen Fehlern, wodurch man sich keine klare Torchance erspielen konnte. Die Heimmannschaft spielte engagiert auf, und es entwickelte sich ein echter Pokalfight.
Jedoch fand Trainer Schwiede in der Halbzeitpause die richtigen Worte für seine Mannschaft, und den Wölfen gelang der Traumstart in die zweite Halbzeit. Nicolas Vogel eroberte Sekunden nach dem Anpfiff kurz vorm gegnerischen Tor den Ball und konnte auf 1:0 stellen. Von diesem Moment an war ein Schalter umgelegt, und die Wölfe spielten befreiter auf, verteidigten solide und hatten noch weitere gute Chancen, Tore nachzulegen, nutzten diese allerdings nicht zwingend genug. So kämpften sie am Schluss, schafften es aber, das verdiente 1:0 über die Zeit zu bringen, und stehen so im Halbfinale.
Am Sonntag geht es um 15 Uhr für unsere Wölfe auswärts gegen den FSK Vollmarshausen, wo man hofft, auf diesem Sieg aufbauen zu können.