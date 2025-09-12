HALBFINALE!

Nachdem unsere Wölfe in den letzten Spielen zum Teil sehr unglückliche Niederlagen hinnehmen mussten, ging es am Donnerstag im Pokal der Reservisten an die Wilhelmshöher Allee. Im Viertelfinale stand man Wilhelmshöhe II gegenüber. Trotz ein paar personeller Ausfälle war klar, dass man einen Sieg einfahren musste und sich damit wieder ein wenig Selbstvertrauen zurückholen wollte.

Das Spiel begann, und schnell wurde klar, dass der vorher überlegte Spielplan nicht funktionierte. Anstatt dass die Wölfe das Spiel dominierten, war die erste Hälfte geprägt von Ungenauigkeiten und individuellen Fehlern, wodurch man sich keine klare Torchance erspielen konnte. Die Heimmannschaft spielte engagiert auf, und es entwickelte sich ein echter Pokalfight.