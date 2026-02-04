Halbfinal-Rückspiel im CarabaoCup: City greift nach dem Wembley-Ticket

Pep Guardiola steht mit Manchester City kurz vor dem Einzug ins Finale des Carabao Cups. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Ausgangslage ist dabei klar zugunsten der "Skyblues" verteilt: City sicherte sich bereits im Hinspiel im St. James' Park eine hervorragende Basis. Durch die Treffer von Antoine Semenyo und Rayan Cherki feierte die Elf von Pep Guardiola einen verdienten 2:0-Auswärtssieg und hat damit bereits eine Hand am Finalticket. Newcastle, der amtierende Titelverteidiger des Wettbewerbs, steht somit vor einer Mammutaufgabe. Die "Magpies" müssen in Manchester mindestens zwei Tore erzielen, um die Hoffnung auf eine Titelverteidigung am Leben zu erhalten – eine Herausforderung, die gegen die heimstarken Citizens besonders schwer wiegt.

Während City und Newcastle heute noch kämpfen, kann ein Team bereits entspannt zusehen: Der FC Arsenal sicherte sich nämlich gestern Abend als erste Mannschaft den Einzug ins Endspiel. In einem spannenden London-Derby gegen den FC Chelsea reichte den Gunners ein 1:0-Sieg im Rückspiel. Goldtorschütze war einmal mehr Nationalspieler Kai Havertz, der erst tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte und Arsenal nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel (Gesamtergebnis 4:2) endgültig nach Wembley schoss.

Sollte Manchester City heute Abend den Vorsprung verteidigen, käme es am 22. März zum absoluten Giganten-Duell zwischen Arsenal und City im Kampf um die erste Trophäe der Saison.