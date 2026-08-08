Halbfinal-Neuauflage wird für den SC St. Tönis zur Standortbestimmung

Im Duell zweier Oberligisten ist der Sportclub beim FC Büderich zu Gast. Ein Gegner, der dem Team um Trainer Bekim Kastrati in der vergangenen Saison zu liegen schien. Immerhin gab es in der Meisterschaft zwei Siege zu feiern. Dazu kommt der unvergessene Pokal-Krimi im Halbfinale der abgelaufenen Spielzeit, der dem SC durch ein 5:3 nach Elfmeterschießen am Ende sogar den entscheidenden Schritt zum historischen Einzug in den DFB-Pokals ermöglichte.
Kastrati kehrte erst am Freitag mit seiner Familie aus dem Urlaub zurück – rechtzeitig zum Abschlusstraining. Großen Informationsbedarf über die Arbeit seiner Mannschaft oder die Performance seiner Spieler hatte der 47-Jährige nicht. „Ich war mit Adli Lachheb und Lukas Stiels ständig im Austausch.“ Stiels rückt im Übrigen in dieser Saison komplett in den Trainerstab auf. Nach seiner Knieverletzung im Juli 2024 reichte es trotz aller Anstrengungen bis heute nicht zu einem Comeback des Ur-St.-Tönisers, der seitdem aber stets dabei blieb und dem Trainerteam ohnehin schon zur Seite stand. „Lukas unterstützt uns in allen Bereichen“, so Kastrati, „wobei ich schon hoffe, ihn irgendwann auch wieder auf dem Platz zu sehen.“
Die Erfolgsgeschichte im Niederrhein-Pokal möchte der SC-Coach gerne fortsetzen. „Der Pokal hat den SC in der vergangenen Saison ausgezeichnet. Wir wollen auch diesmal eine Runde weiterkommen.“ Naturgemäß stehen die ersten Pflichtspiele für alle Klubs unter einem besonderen Stern. Geprägt von der Frage, wie weit das Team für den Ernstfall gerüstet ist. Für den Sportclub gilt das in dieser Saison besonders. Nach einem Umbruch ist das Team stark verjüngt und mit dem verletzten Morten Heffungs und dem in Kolumbien weilenden Julian Suaterna-Florez fehlen zwei Akteure mit Trefferqualitäten.
Die Titelverteidigung beim Brüggener Burgpokal stimmt Kastrati aber optimistisch. „Die anderen Jungs haben bewiesen, dass sie auch Tore schießen können. Vielleicht fehlte uns bei diesem Turnier ein starker Gegner, ohne den anderen Vereinen zu nahe treten zu wollen. Aber wir können auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis in das Pokalspiel gehen.“ Dafür kündigt Kastrati ein stark verändertes Gesicht an. „Sechs bis acht Neue werden wohl in der Startelf stehen.“ Auch taktisch könnte sich ein anderer SC präsentieren. Neuer Kapitän ist Maximilian Pohlig – die logische Nachfolge für Dominik Dohmen.