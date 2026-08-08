Halbfinal-Neuauflage wird für den SC St. Tönis zur Standortbestimmung

Stiels hilft in allen Bereichen

Kastrati kehrte erst am Freitag mit seiner Familie aus dem Urlaub zurück – rechtzeitig zum Abschlusstraining. Großen Informationsbedarf über die Arbeit seiner Mannschaft oder die Performance seiner Spieler hatte der 47-Jährige nicht. „Ich war mit Adli Lachheb und Lukas Stiels ständig im Austausch.“ Stiels rückt im Übrigen in dieser Saison komplett in den Trainerstab auf. Nach seiner Knieverletzung im Juli 2024 reichte es trotz aller Anstrengungen bis heute nicht zu einem Comeback des Ur-St.-Tönisers, der seitdem aber stets dabei blieb und dem Trainerteam ohnehin schon zur Seite stand. „Lukas unterstützt uns in allen Bereichen“, so Kastrati, „wobei ich schon hoffe, ihn irgendwann auch wieder auf dem Platz zu sehen.“

Die Erfolgsgeschichte im Niederrhein-Pokal möchte der SC-Coach gerne fortsetzen. „Der Pokal hat den SC in der vergangenen Saison ausgezeichnet. Wir wollen auch diesmal eine Runde weiterkommen.“ Naturgemäß stehen die ersten Pflichtspiele für alle Klubs unter einem besonderen Stern. Geprägt von der Frage, wie weit das Team für den Ernstfall gerüstet ist. Für den Sportclub gilt das in dieser Saison besonders. Nach einem Umbruch ist das Team stark verjüngt und mit dem verletzten Morten Heffungs und dem in Kolumbien weilenden Julian Suaterna-Florez fehlen zwei Akteure mit Trefferqualitäten.