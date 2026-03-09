Halbfinal-Kracher in Hasselbach: FSG-Reserve fordert KOL-Team heraus

Weilrod-Hasselbach. Fußballfans im Hochtaunuskreis und Umgebung dürfen sich auf einen echten Pokalkracher freuen: Am Mittwoch, dem 11. März 2026, steigt um 20 Uhr auf dem Sportplatz Hasselbach das Halbfinale im Krombacher Kreispokal der Reserven. Dabei trifft die FSG Merzhausen/Weilnau/Weilrod II auf den FSV Friedrichsdorf II.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Während die FSG-Reserve in der Kreisliga B (10. Liga, 11. Platz) beheimatet ist, reist mit dem FSV Friedrichsdorf II ein Team aus der Kreisoberliga (8. Liga, 13. Platz) an. Genau solche Duelle machen den Reiz des Pokals aus: Außenseiter gegen Favorit, in 90 Minuten oder einem möglichen Elfmeterschießen (bei den Reserven gibt es keine Verlängerung).