Halbfinal-Kracher in Hasselbach: FSG-Reserve fordert KOL-Team heraus

Weilrod-Hasselbach. Fußballfans im Hochtaunuskreis und Umgebung dürfen sich auf einen echten Pokalkracher freuen: Am Mittwoch, dem 11. März 2026, steigt um 20 Uhr auf dem Sportplatz Hasselbach das Halbfinale im Krombacher Kreispokal der Reserven. Dabei trifft die FSG Merzhausen/Weilnau/Weilrod II auf den FSV Friedrichsdorf II.
Die Ausgangslage verspricht Spannung: Während die FSG-Reserve in der Kreisliga B (10. Liga, 11. Platz) beheimatet ist, reist mit dem FSV Friedrichsdorf II ein Team aus der Kreisoberliga (8. Liga, 13. Platz) an. Genau solche Duelle machen den Reiz des Pokals aus: Außenseiter gegen Favorit, in 90 Minuten oder einem möglichen Elfmeterschießen (bei den Reserven gibt es keine Verlängerung).
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Anpfiff ist um 20 Uhr mit echter Flutlichtatmosphäre inklusive.
Sollte die „1b“ der FSG tatsächlich das Pokalwunder schaffen, dann steht sie am Donnerstag, dem 14. Mai (Christi Himmelfahrt) im Pokalfinale. Der andere Pokalfinalist wird am 17.03. zwischen der Usinger TSG II und der SG Oberhöchstadt II (beide Kreisliga A) ermittelt.
Anfahrt:
Sportplatz Hasselbach
Rennstraße 1 (Anfahrt über Eisenbacher Weg)
61276 Weilrod-Hasselbach
https://maps.app.goo.gl/KUeDrEnRxRXzpsDn7
Unsere Zuschauer aus Richtung Selters beachten bitte, dass die Landstraße zwischen Selters-Haintchen und Weilrod-Hasselbach auf Grund einer Sanierung aktuell vollgesperrt ist.