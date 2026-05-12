Halbfinal-Kracher: Bezirksliga-Duo fordert Landesliga-Elite

Mit 6:1 setzte sich der SC Elsdorf (in weiß) im Viertelfinale in Glessen durch. – Foto: Yannick Weis

Das Flutlicht brennt, wenn im Rhein-Erft-Kreis die Träume vom Endspiel auf Favoriten-Rollen prallen. In Elsdorf wächst der Mut zur Sensation, während Trainer Dustin Tesch ankündigt, den Landesligisten aus Brauweiler mit offenem Visier und spielerischer Klasse in die Knie zwingen zu wollen. Gleichzeitig steht der SV Weiden vor einer Herkulesaufgabe gegen den in 2026 noch ungeschlagenen Landesliga-Primus aus Hürth, der trotz kleinerer Punktverluste in der Liga als absolutes Schwergewicht anreist. Ob die individuelle Klasse der Landesligisten am Ende den Ausschlag gibt oder die Euphorie der Bezirksligisten den Kreis-Pokal auf den Kopf stellt, entscheidet sich am Dienstagabend.

Mut statt Mauertaktik: Elsdorf will den Coup gegen Brauweiler Der SC Elsdorf reitet auf einer Erfolgswelle. Vor dem Halbfinale gegen Grün-Weiss Brauweiler gibt sich Trainer Dustin Tesch angriffslustig – trotz des Klassenunterschieds.

In der Bezirksliga 3 läuft es für den SC Elsdorf derzeit nach Plan. Durch den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft von Trainer Dustin Tesch den direkten Aufstieg in die Landesliga fest im Visier. Seit sieben Ligaspielen ist das Team ungeschlagen, was das Selbstvertrauen vor dem anstehenden Pokal-Halbfinale sichtlich stärkt. Anders stellt sich die Situation beim SV Grün-Weiss Brauweiler dar. Der Landesligist kämpft ebenfalls um den Aufstieg, musste jedoch zuletzt einen herben Dämpfer hinnehmen. Nach der 0:1-Niederlage in Marialinden liegt die Elf des 37-jährigen Trainers Tuna Bilgin mit 52 Punkten nun vier Zähler hinter dem begehrten zweiten Tabellenplatz der Landesliga. Auch der Weg in dieses Halbfinale war beschwerlich: Gegen den A-Ligisten TSV Weiss reichte es erst in der Verlängerung zu einem knappen 3:2-Erfolg.

Tesch: "Wollen fußballerisch Überzeugen" Vor dem Duell gegen den klassenhöheren Gegner zeigt sich Elsdorf-Trainer Dustin Tesch dennoch wenig beeindruckt. „Wir haben riesige Lust auf dieses Spiel, sind bestens vorbereitet und hoffen darauf, dass unsere Zuschauer uns heute Abend einen großartigen Pokalabend bereiten werden“, betont der 34-Jährige. Er setzt dabei auf die aktuelle Formkurve seiner Elf: „Wir wissen um die Stärke von Brauweiler, sind uns aber auch unserer eigenen Qualität absolut bewusst. Wir haben keinerlei Angst, sondern gehen im Gegenteil sehr selbstbewusst in die Begegnung. Wir haben aktuell einen hervorragenden Lauf und wollen heute auch fußballerisch überzeugen.“ Tesch lässt keinen Zweifel daran, dass seine Mannschaft gegen den Favoriten das Heil in der Offensive suchen wird. „Wir werden uns nicht hinten reinmauern und darauf hoffen, die Partie irgendwie zu überstehen; wir wollen stattdessen mutig agieren und richtig guten Fußball spielen“, kündigt der Übungsleiter an. Dass der Aufstiegskampf in den jeweiligen Ligen derzeit oberste Priorität genießt, könnte die personelle Gestaltung der Partie beeinflussen. Ob beide Trainer angesichts der hohen Belastungen zur Rotation greifen und Stammkräfte schonen, bleibt abzuwarten. Für Elsdorf ist das Ziel jedoch unabhängig vom Personal klar definiert: „Wer im Halbfinale steht, will natürlich unbedingt ins Endspiel. Das ist für uns eine einmalige Chance, die wir jetzt nutzen wollen, um unsere Saison am Ende vielleicht sogar mit dem Pokalsieg zu krönen.“