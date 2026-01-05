Halbfinal-Aus reicht Murnau dank Absagenflut für das Finale in Manching

Manchmal ist „das Glück des Tüchtigen“ nicht nur eine schnöde Metapher. Der Ausspruch kann in Einzelfällen auch wie die Faust aufs Auge passen. Wie beim TSV Murnau und dessen Teilnahme am Kreisfinale der Futsal-Hallenmeisterschaft. Ursprünglich wäre der dritte Platz nicht gleichbedeutend mit der Qualifikation für die oberbayrischen Titelkämpfe gewesen. Weil aber das parallel angesetzte Turnier im Inn/Salzach-Kreis wegen dreier Absagen vom Plan genommen wurde, darf jeder der drei übrigen Bezirke einen Teilnehmer mehr nach Manching entsenden.

Dieser Wettbewerb findet kommenden Samstag in der Mehrzweckhalle an der Stieglitzstraße statt. Für die Murnauer eine Art stille Gerechtigkeit. Denn sie blieben über den gesamten Turnierverlauf während den regulären Spielzeiten ungeschlagen, gehörten neben Sieger FC Penzberg und dem FC Deisenhofen zu den herausragenden Teams. Ein Trio, das sich vom Rest des Felder wie die Spreu vom Weizen trennte. „Aus meiner Sicht verdient weiter gekommen, aber natürlich glücklich, dass der Dritte auch mit darf“, resümierte Benedikt Hausmann. Der 42-Jährige vertrat den privat verhinderten Martin Wagner als Coach.

Die Drachen waren mit etlichen Spielern aus dem Landesligakader angereist, beeindruckten in der Gruppenphase. Einzig beim 1:1 gegen Gastgeber Penzberg gerieten sie in Rückstand, den Sanel Dacic aber noch egalisierte. Hausmann attestierte seinen Mannen „einen guten Kampf“, für den sie sich hätten belohnen müssen. Vorzeitig beendet war das Turnier für Samuel Spieß. Der 19-Jährige knickte um, konnte nicht weitermachen, obgleich Hausmann nichts Dramatisches befürchtet.